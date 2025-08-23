Os signos que vão viver um período de sorte no amor e no dinheiro

Depois de tanto tempo em que parecia que nada fluía, a energia cósmica chega para destravar caminhos

Gabriella Licia - 23 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Beate Vogl)

A espera acabou! Finalmente, depois de um primeiro semestre complicado, com retrogradações, eclipses intensos e uma série de dificuldades financeiras e amorosas, alguns signos do zodíaco poderão sair da zona de azar e dar um passo para o futuro dos sonhos.

O movimento dos astros nesta fase abre portas para transformações importantes. Depois de tanto tempo em que parecia que nada fluía, a energia cósmica chega para destravar caminhos, oferecendo tanto equilíbrio emocional quanto oportunidades financeiras.

É como se o Universo estivesse dando um sinal claro de que dias melhores estão prontos para começar.

No campo amoroso, a sorte também bate à porta, trazendo encontros inesperados, conexões mais profundas e chances reais de viver histórias intensas. Para alguns, é hora de fortalecer os laços já existentes, enquanto outros poderão se surpreender com novos relacionamentos que chegam para transformar rotina em romance.

Financeiramente, a tendência é de prosperidade, reconhecimento e até ganhos extras. A boa fase pode aparecer em forma de promoções, acordos vantajosos ou até oportunidades de negócios que surgem de maneira repentina. O importante é estar atento às chances e não ter medo de se arriscar.

Leia com Sol, Lua e ascendente. Pegue o que ressoar!

Os signos que vão viver um período de sorte no amor e no dinheiro:

Touro

Os taurinos vão sentir uma virada importante nos próximos dias. O campo financeiro, que parecia travado, começa a abrir espaço para ganhos inesperados e novas oportunidades de estabilidade. No amor, o signo pode se surpreender com conexões profundas, seja em relacionamentos já existentes ou em encontros que trazem sensação de segurança e confiança.

Virgem

Para os virginianos, a fase é de colher os frutos do esforço que parecia não ter retorno. Projetos, parcerias e até questões burocráticas podem fluir com mais leveza. O amor também ganha espaço, com a chance de viver momentos mais intensos e de alinhar planos a dois. Quem está solteiro pode conhecer alguém que se encaixa nos padrões de estabilidade que Virgem tanto valoriza.

Sagitário

Depois de um ciclo de altos e baixos, os sagitarianos encontram espaço para expandir sonhos e desejos. No dinheiro, o período traz sorte extra em negociações, ganhos extras e até surpresas ligadas a projetos pessoais. Já na vida amorosa, a energia é de entusiasmo e novidade, abrindo portas para paixões inesperadas e experiências que renovam o coração.

Capricórnio

A energia de sorte chega para aliviar um pouco o peso da rotina dos capricornianos. Financeiramente, há chances de promoções, bons negócios ou até um novo rumo profissional que traz mais satisfação. No campo afetivo, o signo pode viver momentos de cumplicidade e amadurecimento, fortalecendo laços já existentes ou atraindo pessoas que compartilham dos mesmos valores.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!