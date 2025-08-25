Vereadores do PL veem uso político na CEI do Consórcio Limpa Gyn e Major Vitor Hugo afirma que bancada não indicará membros

Vereador citou ainda as CEIs do Rombo e da Saúde, propostas pelo partido, mas barradas por falta de apoio dos colegas

Samuel Leão - 25 de agosto de 2025

Major Vitor Hugo durante entrevista ao Manhã 105.7 FM. (Foto: Manhã 105.7/Youtube)

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga o Consórcio Limpa Gyn já teve diversos vereadores indicados pelos partidos da Câmara de Goiânia. No entanto, o Major Vitor Hugo (PL) revelou a consolidação da posição contrário do PL ao processo, motivada por possíveis usos políticos e oportunismo da ação.

Em entrevista ao programa Manhã 105.7 FM, o vereador expressou a decisão que teria ocorrido em uma reunião do Partido Liberal (PL), indicando que o partido não irá apoiar a instauração da CEI.

“Fizemos uma reunião. na semana passada, entre os quatro vereadores do PL e apesar da bancada ter apoiado majoritariamente a criação, nós, a princípio, não haverá uma indicação para compor”, expressou.

Major também falou do foco em fiscalizar a CEI, para não ser utilizada para algum tipo de manobra ou troca com o Paço, coisa que o PL não quer participar, ou também para “outros fins ainda piores e acabar em pizza”.

Outro ponto lembrado por ele foram as CEIs do Rombo e a da Saúde, que foram propostas pelo PL mas não tiveram sucesso e acabaram não sendo instauradas pela falta de apoio dos vereadores.

“Por que não quiseram assinar a CEI da Saúde, por exemplo, faltaram duas assinaturas. Tínhamos onze, a própria base da prefeitura impediu que a gente conseguisse as assinaturas, e é um tema muita mais grave que o da Limpa Gyn, na minha opinião.

Por fim, ele também elogiou uma “melhora na Comurg”, com a atuação do coronel Cleber Aparecido e uma melhora na coleta. Ainda segundo o vereador, o movimento feito para criar a CEI já fez com que o prefeito impusesse, para Limpa Gyn, algumas medidas como o controle dos locais que serão varridos e a colocação de câmeras nos veículos, ações que já teriam melhorado o cenário.