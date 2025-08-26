Em meio à crise da CEI, Mabel exonera secretário que é irmão do líder na Câmara

Ato é visto nos bastidores como recado direto à base e nomes de substitutos já estão sendo cotados

Samuel Leão - 26 de agosto de 2025

Diogo Franco, irmão do vereador Igor Franco. (Foto: Divulgação)

O prefeito Sandro Mabel (UB) tirou Diogo Franco da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços. A mudança foi publicada no Diário Oficial da segunda-feira (25), sem anúncio de substituto imediato.

Diogo é irmão do vereador Igor Franco (MDB), líder de Mabel na Câmara, e a saída acontece em meio ao desgaste com a CEI do Consórcio Limpa Gyn, desaprovada pelo prefeito e articulada com participação de Igor.

A exoneração é vista nos bastidores como recado direto à base. O prefeito estaria insatisfeito com o desempenho do atual líder e já avalia trocá-lo.

Entre os nomes ventilados para assumir a função está o do vereador Thialu Guiotti (Avante), cujo partido não deve indicar membros para compor a comissão da CEI.