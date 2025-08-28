Homem é condenado pelo STJ após beijar criança de 2 anos na boca durante festa de família, em Goiás

Decisão vem após ação do Ministério Púlbico, depois que réu foi absolvido em segunda instância

Davi Galvão Davi Galvão -
STJ autoriza aborto legal que foi negado a adolescente de 13 anos
Supremo Tribunal de Justiça. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Um homem foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após ser flagrado beijando na boca uma criança de dois anos e praticando outros atos libidinosos durante uma festa de família.

A decisão, porém, não veio de forma simples, uma vez que o indivíduo já havia sido absolvido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que considerou as provas insuficientes.

Inicialmente, ele chegou a ser condenado a oito anos de prisão em regime fechado pelo crime previsto na primeira instância, mas o Ministério Público recorreu pedindo aumento da pena. Porém, em vez de acrescer, o tribunal superior optou pela absolvição.

A justificativa foi de que a condenação se baseava apenas em provas colhidas na fase policial e que a única testemunha ocular do crime estava embriagada no momento dos fatos.

Inconformado, o MP recorreu ao STJ, de modo com que o ministro relator destacou que o depoimento da testemunha não foi isolado, já que a mãe da vítima também relatou ter visto o acusado beijando a criança.

“O comportamento do acusado de fugir após ser flagrado, constitui indício adicional da prática delituosa. Assim, o depoimento da testemunha ocular, ouvida na fase judicial, foi judicializado, sob o crivo do contraditório. Portanto, o conjunto de elementos converge para a mesma conclusão fática”, afirmou o relator.

Para ele, o princípio in dubio pro reo não pode ser aplicado quando a dúvida decorre de uma “análise superficial ou inadequada” das provas.

Com isso, o STJ concluiu que havia elementos suficientes para a condenação e restabeleceu a pena de oito anos de prisão em regime fechado.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

+ Notícias