Identificar o cheiro de barata pode ser sinal de habilidade rara no corpo. Entenda

Especialistas explicam fenômeno raro presente no corpo humano e ainda pouco estudado

Magno Oliver - 28 de agosto de 2025

Você tem um olfato apurado para cheiros extremos ou simples? A ciência explica que um simples cheiro pode revelar muito sobre o funcionamento do corpo humano. Existem pessoas com olfato apurado para identificar o cheiro e até presença de baratas no ambiente.

Pesquisadores afirmam que a capacidade de identificar o odor característico de baratas pode estar associada a uma habilidade rara: a hipersensibilidade olfativa. Essa condição faz com que algumas pessoas tenham um olfato mais apurado do que a média, detectando cheiros quase imperceptíveis para a maioria.

Os cientistas explicam que a diferença não está no inseto em si, mas no modo como cada organismo humano interpreta os odores ao redor. O odor da barata tem ligação a uma molécula chamada trimetilamina (TMA), a mesma responsável pelo cheiro de peixe em decomposição ou de comida estragada.

Um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences em 2019 mostrou que pequenas variações genéticas podem mudar a forma como receptores olfativos se encaixam às moléculas de odor. Essa diferença explica porque o cheiro é tão evidente para alguns e totalmente imperceptível para outros.

A barata tem uma espécie de “assinatura química” que denuncia sua presença, mesmo sem ter sido vista, pois tem uma chave genética certa para identificá-la. O estudo mostra que elas acumulam resíduos nitrogenados, como ácido úrico, que é liberado nos ambientes e intensificam o cheiro, que é descrito como parecido como o do mofo.

Apesar de parecer uma vantagem, os especialistas alertam que a hipersensibilidade olfativa também pode trazer desconfortos. Pessoas com esse nível de percepção tendem a sentir cheiros desagradáveis com maior intensidade, o que pode causar náuseas e dores de cabeça. Essa sensibilidade reforça como os sentidos humanos ainda guardam características surpreendentes.

