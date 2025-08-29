Os benefícios do suco de couve com limão, segundo nutricionistas

Descubra como bebida natural pode melhorar a imunidade e o bem-estar diário

Magno Oliver - 29 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas Sem Blá Blá Blá)

Você gosta de um bom suco verde? O suco de couve com limão se tornou cada vez mais popular entre as pessoas que buscam melhorar a saúde e adotar hábitos alimentares equilibrados. Saudável, cremoso, considerado uma bebida funcional, ele reúne nutrientes essenciais que auxiliam o organismo de diversas formas.

Os nutricionistas destacam que, quando consumido com moderação e regularidade, pode trazer benefícios significativos para o corpo e melhorar a saúde. O Guia Alimentar para a População Brasileira aponta que a couve é uma folhagem rica em fibras, ferro, cálcio e vitaminas A, C e K, essenciais para o bom funcionamento do organismo.

Já o limão é fonte de vitamina C e antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e proteger as células contra os radicais livres. A combinação dos dois ingredientes potencializa os efeitos e torna a bebida ainda mais nutritiva, além de ajudar na hidratação corporal diária que nosso organismo necessita.

Nutricionistas explicam que os compostos presentes na couve ajudam na eliminação de toxinas, enquanto o limão contribui para o equilíbrio do pH do organismo. Essa associação facilita a digestão e auxilia no bom funcionamento do fígado, favorecendo a sensação de leveza e disposição ao longo do dia. Outro ponto importante é a ação desintoxicante atribuída ao suco.

O consumo regular do suco de couve com limão ajuda na hidratação e no controle do colesterol. As fibras da couve atuam na absorção de gorduras e contribuem para o bom funcionamento intestinal. Eles explicam que incluir a bebida na rotina, especialmente no café da manhã, pode ser uma estratégia eficaz para quem busca melhorar a saúde metabólica.

Suco de 1 limão

– 1 folha de couve-manteiga;

– 1 fatia média de abacaxi;

– 1 copo (200 ml) de água;

– 1 lasca de gengibre.

Modo de preparo

Lave bem a folha de couve e corte o abacaxi em pedaços pequenos. Retire o suco do limão e reserve. Lave e corte uma lasca de gengibre (cerca de 1 cm).

Coloque no liquidificador a couve, o suco de limão, o abacaxi, a água e o gengibre. Processe tudo até que a mistura fique homogênea e sem pedaços grandes.

Em seguida é só coar e beber. Se preferir, pode adicionar açúcar ou adoçante, para aproveitar todos os benefícios dos ingredientes naturais.

