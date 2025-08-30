Disk denúncia de chifre: Placa fixada na região da 44 chama atenção de quem passa por lá

Pedido inusitado também despertou a curiosidade de motoristas e pedestres da Região da 44

Davi Galvão - 30 de agosto de 2025

Placa fixada chamou atenção de quem passava pela região da 44. (Foto: Redes Sociais)

Se há duas coisas em que Goiás com certeza se destaca no país, com certeza são o sertanejo e histórias de traição. Virou até piada dizer que chifre é a certidão do bom goiano. Foi nesse sentido que uma placa bem curiosa tem chamado a atenção de quem passa pela Região da 44, em Goiânia.

O cartaz, de cor chamativa e letras grandes, foi colocado em um ponto movimentado e logo virou assunto entre comerciantes, clientes e curiosos que circulam pela área.

Na mensagem, escrita de forma direta e polêmica, alguém afirma que uma mulher chamada Cláudia estaria sendo traída.

O autor ainda pediiu na placa que as pessoas a avisem, deixando até um número de telefone para contato. A exposição pública do caso surpreendeu quem se deparou com a cena.

A reportagem entrou em contato com o número exibido do cartaz, na esperança de conseguir mais informações relacionadas ao caso. Porém, não houve retorno.

