Disk denúncia de chifre: Placa fixada na região da 44 chama atenção de quem passa por lá

Placa fixada chamou atenção de quem passava pela região da 44. (Foto: Redes Sociais)
Se há duas coisas em que Goiás com certeza se destaca no país, com certeza são o sertanejo e histórias de traição. Virou até piada dizer que chifre é a certidão do bom goiano. Foi nesse sentido que uma placa bem curiosa tem chamado a atenção de quem passa pela Região da 44, em Goiânia.

O cartaz, de cor chamativa e letras grandes, foi colocado em um ponto movimentado e logo virou assunto entre comerciantes, clientes e curiosos que circulam pela área.

Na mensagem, escrita de forma direta e polêmica, alguém afirma que uma mulher chamada Cláudia estaria sendo traída.

O autor ainda pediiu na placa que as pessoas a avisem, deixando até um número de telefone para contato. A exposição pública do caso surpreendeu quem se deparou com a cena.

A reportagem entrou em contato com o número exibido do cartaz, na esperança de conseguir mais informações relacionadas ao caso. Porém, não houve retorno.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

