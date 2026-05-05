“Primeira vez que vejo aberto”: Virginia estreia elevador após mais de dois anos morando em mansão em Goiânia

Influenciadora deu o que falar ao admitir que nunca havia usado o equipamento

Natália Sezil - 04 de maio de 2026

Virginia deu o que falar ao mostrar que nunca usou elevador na própria mansão. (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca deu o que falar entre os internautas ao estrear o elevador da mansão em que mora há pelo menos dois anos, em Goiânia. O registro foi compartilhado nesta segunda-feira (04).

A influenciadora usou as redes sociais para admitir que essa foi a primeira vez que sequer viu o equipamento aberto. Dentro, ele conta com apenas seis botões: dois indicam os andares, enquanto os outros são clássicos a todo elevador.

Ela, então, entra, mostra os detalhes e chega a questionar: “será que a gente mantém ele ligado? Será que eu posso descer nele ou não funciona?”. Virginia decide descer para o térreo, e afirma: “estreando o elevador de casa, check”.

Ao chegar ao destino final, ela é surpreendida até mesmo pela porta, descobrindo que há duas diferentes – uma delas aponta para o interior da casa e a outra, na direção da garagem.

Embora curto, o vídeo dividiu opiniões. Alguns internautas questionaram a relevância da informação, enquanto outros defenderam: “se fosse eu já tinha feito sei lá quantas manutenções, de tanto que eu ia usar”. Uma terceira ainda apontou: “futuramente na velhice será ótimo”.

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