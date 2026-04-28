Ex-vereador morre após grave acidente entre moto e caminhonete na GO-060

Caminhonete teria avançado o sinal de parada obrigatória ao atravessar a rodovia, atingindo motocicleta da vítima

Augusto Araújo - 28 de abril de 2026

Ex-vereador em Anicuns, Irone Felipe de Brito morreu após acidente de trânsito. (Foto: Reprodução)

O ex-vereador de Anicuns, Irone Felipe de Brito, de 48 anos, morreu no começo da noite desta segunda-feira (27) , após um grave acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (27), na GO-060.

A colisão aconteceu na altura do município de Santa Bárbara de Goiás. Informações preliminares apontam que ele conduzia uma motocicleta que passava pelo trevo de acesso a Claudinápolis.

Foi quando uma caminhonete teria avançado o sinal de parada obrigatória ao atravessar a rodovia, atingindo Irone.

Com o impacto, o ex-vereador sofreu múltiplas fraturas e ficou caído na pista, em estado grave.

Equipes de resgate realizaram os primeiros atendimentos no local, com apoio de ambulâncias do município e do Corpo de Bombeiros.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada de helicóptero ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar dos esforços das equipes médicas, Irone não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

O condutor da caminhonete, um homem de 69 anos, permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou ingestão de álcool. Ele também recebeu atendimento médico após o acidente.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e o caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do acidente.

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