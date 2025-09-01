Bebida matinal poderosa que ajuda a acelerar o metabolismo e queimar calorias

Simples de preparar, a bebida combina ingredientes naturais que potencializam o gasto energético

Ruan Monyel - 01 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas sem Blá blá blá)

Começar o dia com hábitos saudáveis é fundamental para manter o corpo equilibrado e cheio de energia. Entre as estratégias recomendadas por nutricionistas, uma em especial tem ganhado destaque: o consumo de uma bebida capaz de acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de calorias.

Simples de preparar, ela combina ingredientes naturais que potencializam o gasto energético e contribuem para uma rotina mais saudável, sem pesar no bolso e com benefícios que vão além do emagrecimento.

Segundo especialistas, uma das opções mais eficazes para se tomar na manhã é o chá de limão e gengibre. Essa combinação reúne propriedades desintoxicantes, antioxidantes e termogênicas. O limão é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na digestão, enquanto o gengibre é conhecido por aumentar a temperatura corporal, favorecendo o processo de queima de gordura.

Tomar a bebida logo ao acordar também contribui para a hidratação do organismo após o período de jejum noturno. Além disso, estimula o funcionamento do intestino e melhora a disposição ao longo do dia.

Alguns estudos apontam que o hábito pode até ajudar na redução da retenção de líquidos, promovendo uma sensação de leveza já nas primeiras horas da manhã.

Outro ponto positivo é que a bebida é acessível e prática. Basta espremer meio limão em um copo de água, adicionar uma pequena fatia ou raspas de gengibre fresco e deixar apurar no fogo por alguns minutos. Para quem deseja intensificar os efeitos, uma pitada de canela em pó ou mel pode ser acrescentada, já que também possui ação termogênica e contribui para o controle da glicemia.

É importante ressaltar, no entanto, que essa prática sozinha não garante emagrecimento imediato. Nutricionistas reforçam que a bebida deve ser vista como um aliado dentro de um conjunto de hábitos saudáveis, que incluem alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos.

Assim, incluir essa bebida na rotina é um gesto rápido, natural e cheio de benefícios que, somado a outros hábitos saudáveis, pode fazer diferença no bem-estar e na qualidade de vida.

