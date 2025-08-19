Governo de Goiás abre seleção e destina R$ 2 milhões às melhores ideias em inteligência artificial

Iniciativa busca consolidar o estado como referência nacional no setor, unindo tecnologia de ponta do AKCIT/UFG ao Hub Goiás

Natália Sezil - 19 de agosto de 2025

Robô desenvolvido pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Pesquisadores que buscam inovações na área de inteligência artificial (IA) podem ter uma nova oportunidade a partir desta quarta-feira (20), quando abrem as inscrições para o Epicentro da Inteligência Artificial.

Promovido pelo Governo de Goiás, o projeto busca investir R$ 2 milhões nas melhores ideias para a área, acelerar startups e consolidar o estado como uma liderança nacional no setor.

Ao todo, a iniciativa deve receber 150 startups na primeira fase – a de pré-incubação, prevista para setembro. No final, serão selecionados os 10 melhores projetos, que receberão R$ 200 mil, cada um, em financiamento equity free (sem participação acionária do governo).

O epicentro acontece por meio da parceria entre dois nomes que tem crescido, cada vez mais, na área. O primeiro deles é o Hub Goiás, considerado um dos maiores parques tecnológicos do Brasil.

Já o segundo é o Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT), ligado ao Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Associado à primeira graduação em IA de todo o Brasil, o Ceia tem consolidado avanços cada vez maiores no setor, em diferentes áreas, desde a otimização de processos industriais até soluções em saúde e educação.

Polo estratégico

O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou que o objetivo do investimento é transformar o estado em um polo estratégico que une ciência, tecnologia e oportunidades – como emprego qualificado e diversificação da economia.

“Goiás quer ser referência nacional e internacional em inteligência artificial, e esse programa é um marco nessa trajetória”, afirma.

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) ecoa: “nosso objetivo é criar um ecossistema capaz de atrair talentos, reter pesquisadores e gerar negócios que tragam impactos positivos para a sociedade e para a economia”.

Inscrições

As inscrições abrem nesta quarta-feira (20), para pessoas físicas ou jurídicas com até 10 anos de CNPJ. O processo pode ser realizado até 21 de setembro, por meio deste link oficial.

Vale ressaltar que é necessário que pelo menos um membro da equipe possa participar presencialmente da última etapa, em Goiânia.

As startups selecionadas receberão acompanhamento especializado por pesquisadores da UFG e do AKCIT, acesso a laboratórios equipados com tecnologias imersivas e suporte para transformar descobertas acadêmicas em negócios viáveis.

O Epicentro da IA acontece em quatro etapas. Além da pré-incubação, há incubação online, incubação presencial e demoday com investidores. Os setores prioritários incluem saúde, agronegócio, educação, cidades inteligentes e sustentabilidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!