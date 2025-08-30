Prefeitura de Senador Canedo anuncia construção de shopping com teleférico ligando ao Cristo Redentor

Projeto ainda está na fase de estudos e lançamento deve acontecer em alguns anos

Davi Galvão - 30 de agosto de 2025

Vista aérea de Senador Canedo. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Senador Canedo)

O prefeito de Fernando Pellozo (UB) anunciou, por meio das redes sociais, um projeto considerado ousado para Senador Canedo: a construção de um shopping center com um teleférico que fará a ligação direta com o Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais do município da região Metropolitana.

A proposta foi apresentada ao lado dos empresários Augusto, Francisco e Rossini, que são parceiros da iniciativa.

Segundo Pellozo, além de fortalecer o comércio local, o empreendimento deve gerar novas oportunidades de emprego e renda, impactando diretamente a economia de Senador Canedo.

O teleférico surge com a proposta de fazer a ligação entre o shopping e o Cristo Redentor, prometendo facilitar o acesso dos turistas ao monumento e valorizar ainda mais o espaço como destino turístico.

No vídeo de anúncio, o prefeito deixou claro que o projeto ainda está na fase de estudos, mas a expectativa é que em alguns anos a obra seja enfim inaugurada e aberta ao público.

“Não vou falar como prefeito, vou falar como morador, isso é uma expectativa de toda a cidade. É um shopping completo, num lugar maravilhoso”, disse.

