Jovem goiana vence desafios, se forma em Medicina e vai atuar no hospital onde a avó trabalhou na limpeza

Jovem goiana contou a sensação que tem de ocupar o espaço em que está atualmente

Paulo Roberto Belém - 23 de agosto de 2025

Lígia Fonseca e a avó Ione Francisca. História marcada por um quilombo, a medicina e uma unidade hospitalar (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma médica goiana , de 27 anos, celebrou um marco na vida pessoal, ao iniciar a carreira no mesmo hospital em que nasceu e que a avó trabalhou na limpeza durante quase 20 anos.

Parte da comunidade Alto Santana, ela se tornou a primeira médica quilombola a atuar na cidade de Goiás.

O palco do feito é no Hospital de Caridade São Pedro de D’Alcântara. Formada pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), Lígia Fonseca é neta de Ione Francisca, que foi parteira, benzedeira e reuniu diversas pessoas em folias tradicionais da cidade.

Ao G1, a médica disse que tem orgulho do lugar que está. “Quando a gente vê que pode e consegue ocupar esses lugares é gratificante demais. O cuidado é diferente, o olhar com as pessoas, porque a gente está do outro lado também”, declarou.

O portal repercutiu que, com mais de 80 anos de idade, Ione faleceu em 2018, antes de ver a neta ingressar na universidade, mas que Lígia a mantém viva nas memórias.

Após se formar em maio de 2025, a goiana enviou um currículo para o hospital e, mesmo sendo recém-formada, conseguiu uma oportunidade de ingressar na área de clínica geral.

“O lugar que eu ocupo hoje não é fácil. Eu me emociono muito em saber que a minha avó trabalhou aqui em um serviço que é mais desvalorizado”, contou ao G1.

O Hospital de Caridade São Pedro de D’Alcântara comentou o feito. “Ela representa a conquista de gerações e a esperança de um futuro com mais equidade na saúde”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Finalizando, a jovem goiana disse ao portal que atualmente assiste o início de uma nova geração. “Eu já consigo ver muitas de nós ocupando esses lugares. A gente já tem outra quilombola que está fazendo medicina na UFJ e que também é do Alto Santana, da mesma comunidade que eu”, disse.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!