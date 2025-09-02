Empregos formais gerados em 2025 em Goiás já superam todo o ano de 2024

Desempenho coloca Goiás como o terceiro melhor do país no acumulado do ano, mantendo-o acima da média nacional

Samuel Leão - 02 de setembro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

O mercado de trabalho goiano demonstra um vigor notável em 2025. Até julho, o estado registrou a criação de 70,8 mil postos de trabalho com carteira assinada, um volume que, em apenas sete meses, já supera o saldo positivo acumulado em todo o ano de 2024, que foi de 55,7 mil vagas.

Esse desempenho coloca Goiás como o terceiro melhor do país no acumulado do ano, mantendo-o acima da média nacional. Paralelamente a essa expansão, o estoque de empregos formais no Estado atingiu um novo recorde.

Com 1,64 milhão de vínculos ativos, o estado alcançou o maior patamar da série histórica do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Os dados, analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Estatística (IMB), revelam que somente em julho de 2025 foram criados 6,9 mil novos postos de trabalho formais em Goiás. Esse saldo positivo é resultado de 87,9 mil admissões frente a 81 mil desligamentos, e o avanço foi impulsionado pela contribuição de todos os grandes setores econômicos.

O setor de serviços liderou a geração de vagas no último mês, com a criação de aproximadamente 3 mil novos postos, representando um crescimento de 0,42%. A agropecuária, por sua vez, registrou um saldo de 2 mil empregos, com um notável crescimento relativo de 1,43%, o maior entre os segmentos. A construção civil adicionou cerca de 1 mil vagas (0,96%), enquanto o comércio contribuiu com 658 postos (0,19%) e a indústria com 364 (0,11%).

Na comparação regional, o desempenho goiano também se destaca. O crescimento acumulado de 4,49% supera em 0,19 ponto percentual a média do Centro-Oeste (4,30%).