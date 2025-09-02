Estudos apontam 6 datas de nascimento associadas à inteligência

Alguns pequenos detalhes podem estar associados a níveis elevados de desempenho intelectual e você nem imagina

Magno Oliver - 02 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A relação entre datas de nascimento e desempenho cognitivo vem chamando a atenção da ciência. Estudos recentes têm investigado possíveis padrões que podem estar associados à inteligência elevada. Segundo especialistas, algumas datas se destacam em levantamentos internacionais, mas isso não significa que o resultado seja definitivo.

28 de Junho

Especialistas apontam que o segundo trimestre do ano é um momento importante e essa data pode influenciar positivamente a formação do córtex pré-frontal, região associada à tomada de decisões. Muita gente inteligente nasce nessa fase do calendário.

12 de Agosto

Pesquisadores destacam que esse período coincide com maior exposição materna à luz solar, o que aumenta a produção de serotonina e pode impactar a inteligência emocional.

7 de Setembro

Dados revelam que gestantes deste período apresentam taxas hormonais que favorecem o desenvolvimento da linguagem, um dos fatores ligados ao raciocínio complexo. Muitos bebês têm nascido com índice mais elevado de inteligência

14 de Março

Estudos sugerem que crianças nascidas nesta data foram expostas a níveis equilibrados de vitamina D durante a gestação, favorecendo conexões neurais mais eficientes. São seres humanos mais centrados, racionais e com boa capacidade de memorização e pensamentos rápidos.

22 de Abril

Pessoas nascidas nessa data estão regidas pela reflexão filosófica e iluminismo do grande filósofo Immanuel Kant. Nativos que compartilham essa data tendem a ter uma mente filosófica e reflexiva, racional, e com uma capacidade notável para o criticidade. São analistas e muito meticulosas.

12 de fevereiro

Quem nasce nessa data tem a benção do pai da teoria da evolução, Charles Darwin. Aniversariantes do dia 12 tendem a ser considerados pessoas observadoras, com bons traços de criatividade e interessadas em entender o mundo de uma maneira profunda. São abençoadas por influência da inteligência científica e exploratória.

