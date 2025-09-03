Wanderlei Barbosa é afastado e Laurez Moreira assume governo do Tocantins

Laurez Moreira se pronunciou sobre o acontecimento, destacando que a notícia foi recebida com tristeza, mas que ele dará continuidade ao trabalho administrativo

Samuel Leão - 03 de setembro de 2025

Laurez Moreira assume o governo do Tocantins. (Foto: Divulgação)

O vice-governador Laurez Moreira (PSD) tomou posse como governador do Tocantins nesta quarta-feira (03), após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastou Wanderlei Barbosa (Republicanos) do cargo por 180 dias. A posse foi realizada em Palmas, conduzida pelo ministro Mauro Campbell, responsável pela “Operação Fames-19” que investiga suspeitas de desvios de recursos públicos.

A situação se repete em relação a 2021, quando o ministro já havia empossado Wanderlei Barbosa após o afastamento do então governador Mauro Carlesse. Agora, o afastamento foi determinado novamente devido à investigação sobre um possível envolvimento de Barbosa em desvios de verba destinados à compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.

Laurez Moreira se pronunciou sobre o acontecimento, destacando que a notícia foi recebida com tristeza, mas que ele dará continuidade ao trabalho administrativo. Vale ressaltar que este não é o primeiro momento em que Laurez assume interinamente o governo. Em 2023, ele já ocupou o cargo durante uma viagem oficial do governador.

O afastamento de Wanderlei Barbosa e da primeira-dama Karynne Sotero Campos ocorre enquanto a Polícia Federal (PF) investiga o desvio de aproximadamente R$ 73 milhões em contratos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados.