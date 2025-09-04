Chuveiro não serve só para tomar banho: descubra 6 utilidades incríveis

Utensílio doméstico mostra que ele vai muito mais além que ser só um objeto para higiene

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

(Foto: CAPTURA DE TELA / YOUTUBE)

Por mais que o chuveiro seja um item doméstico surpreendente e essencial na nossa rotina de higiene, existem outros usos para ele que podem facilitar o nosso dia a dia. Confira alguns nessa listinha a seguir:

1. Aliviar dores musculares

Sabia que a água quente do chuveiro funciona como um relaxante natural? Pois o jato que ele emite funciona ajudando a diminuir tensões musculares e melhorando a circulação sanguínea. Nada de remédios na farmácia para dor, primeiro uma boa sessão de chuveiro quente para aliviar os sintomas.

2. Dar banho nos pets

Esqueça mangueiras ou torneiras do lado de fora de casa e aproveite que o chuveiro é um bom aliado para dar banho no seu pet. Isso porque o controle de temperatura da água torna o banho um momento mais relaxante para o animal, além de ser mais fácil também para o dono higienizar o bichinho.

3. Desamassar as roupas

Vai sair para um compromisso e notou que sua peça de roupa estava amarrotada, portanto, sem tempo hábil para passa o ferro? O chuveiro funciona como grande aliado nessa situação. Você vai apenas deixar a peça pendurada no box para o vapor ajudar a umedecer o tecido e eliminar as marcas.

4. Lavar o banheiro

O jato do chuveiro também pode te ajudar na limpeza do piso e as paredes do próprio banheiro. Basta ligar um pouco de água e isso vai facilitar a manutenção da higiene do ambiente.

5. Descongelar alimentos

Com um pouco de água quente ou até mesmo morna do chuveiro, você pode acelerar o processo de descongelamento de alimentos, evitando a perda de nutrientes e mantendo a textura deles.

6. Melhorar a umidade da casa

Em tempos de umidade baixa, deixar o chuveiro ligado com água quente por alguns minutos vai ajudar a aumentar a umidade e melhorar a respiração. Uma boa dica principalmente para os dias mais secos.

