Morre Giorgio Armani, aos 91 anos, estilista mestre da alfaiataria refinada

Anúncio foi feito pelo grupo empresarial em um comunicado

Folhapress - 04 de setembro de 2025

Giorgio Armani em entrevista. (Foto: Captura/YouTube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Morreu nesta quinta-feira o estilista Giorgio Armani, sinônimo de estilo e elegância italianos. O designer de moda, conhecido pela sua alfaiataria refinada, tinha 91 anos. O anúncio foi feito pelo grupo Armani em um comunicado.

“O senhor Armani”, diz o comunicado, “como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável até o fim, ele trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções e aos muitos projetos em andamento e futuros.”

“Ao longo dos anos, Giorgio Armani construiu uma visão que se expandiu da moda para todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e pragmatismo. Ele foi movido por uma curiosidade implacável e uma profunda atenção ao presente e às pessoas”, acrescenta o comunicado.