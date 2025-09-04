Morre jovem baleada durante festa de som automotivo em Goiás

Vítima e ao menos outras seis pessoas foram alvos dos disparos, aponta PC

Davi Galvão - 04 de setembro de 2025

Brunna Lorrayne Afonso Campos teve o óbito confirmado nesta quarta-feira (03). (Foto: Redes Sociais)

Uma jovem de 22 anos, identificada como Brunna Lorrayne Afonso Campos, faleceu após ter sido baleada durante uma festa de som automotivo, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Conforme o G1, a morte foi confirmada pela família nesta quarta-feira (03), após ela ter passado mais de um mês internada em decorrência do disparo na barriga.

Brunna e ao menos outras seis pessoas foram vítimas de disparos durante o evento realizado no dia 13 de julho, no Parque de Exposições da cidade.

O suspeito, um homem de 30 anos, sacou uma pistola calibre 9mm e atirou diversas vezes contra a multidão que estava na festa.

Segundo a polícia, ele possui extensa ficha criminal, com registros por roubo, tráfico de drogas e três homicídios.

O inquérito policial a respeito do caso já foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

