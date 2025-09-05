Bombeiros são acionados após fogo tomar conta de apartamento em Goiânia
Testemunhas apontam que incêndio, que ainda está acontecendo, já subiu para o andar de cima e continua se espalhando
Moradores de diversos condomínios na Vila Alpes, na região Sudoeste de Goiânia, se assustaram ao perceberem que um incêndio havia tomado conta de um apartamento em um prédio próximo.
O fogo começou na noite desta sexta-feira (05) e continua se espalhando. O Corpo de Bombeiros já foi acionado.
Diversos vídeos registraram a situação. Segundo testemunhas, as chamas já atingiram o andar superior à unidade onde o foco teve início.
Ainda não há informações sobre vítimas, nem sobre o que teria causado o incêndio.
Mais informações a qualquer momento.
