Bombeiros são acionados após fogo tomar conta de apartamento em Goiânia

Testemunhas apontam que incêndio, que ainda está acontecendo, já subiu para o andar de cima e continua se espalhando

Natália Sezil - 05 de setembro de 2025

Apartamento foi tomado pelo fogo em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Moradores de diversos condomínios na Vila Alpes, na região Sudoeste de Goiânia, se assustaram ao perceberem que um incêndio havia tomado conta de um apartamento em um prédio próximo.

O fogo começou na noite desta sexta-feira (05) e continua se espalhando. O Corpo de Bombeiros já foi acionado.

Diversos vídeos registraram a situação. Segundo testemunhas, as chamas já atingiram o andar superior à unidade onde o foco teve início.

Ainda não há informações sobre vítimas, nem sobre o que teria causado o incêndio.

Mais informações a qualquer momento.



