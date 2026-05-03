Pedreiro que se envolveu em acidente a caminho de Goiânia segue desaparecido há quase uma semana

Após a colisão, vítima procurou uma empresa de guinchos em Aparecida de Goiânia e não foi mais vista desde então

Davi Galvão - 03 de maio de 2026

Pedreiro está desaparecido há quase uma semana. (Foto: Reprodução)

As autoridades e familiares seguem na busca do paradeiro de Nelsinei Raimundo Cordeiro de Jesus Almeida, de 44 anos, que completou seis dias de desaparecimento neste domingo (03).

O pedreiro e eletricista foi visto pela última vez na segunda-feira (27), após se envolver em um acidente de trânsito na BR-060, durante o trajeto entre Indiara e Goiânia.

Segundo o Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), Nelsinei saiu de Indiara por volta das 14h com a promessa de retornar no mesmo dia. No entanto, o plano foi interrompido antes da chegada ao destino final.

Isso porque, ao passar pelo município de Jandaia, nas proximidades de um centro de distribuição de materiais de construção, o pedreiro perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma mureta.

De acordo com relatos da irmã, Renata Cordeiro, o profissional permaneceu no local do acidente, dentro do carro. Na manhã seguinte, ele se deslocou até uma empresa de serviços automotivos na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, para providenciar a remoção do carro por um guincho.

Foi após esse atendimento que o contato com a família cessou completamente.

A ausência de notícias levou os parentes a registrarem o caso na delegacia, mas apesar das tentativas insistentes de contato telefônico, ninguém conseguiu localizar o eletricista desde que ele deixou o estabelecimento de guinchos.

A Polícia Civil (PC) solicita que qualquer informação que auxilie na localização de Nelsinei seja repassada pelos canais oficiais. O contato pode ser feito diretamente pelo telefone 197 ou em qualquer unidade policial.

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