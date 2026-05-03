Denunciado por agressão, homem é preso enquanto bebia com a mãe em bar de Rio Verde
Vítima relatou relacionamento conturbado e marcado por diversos casos de violência
Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante em Rio Verde após a companheira denunciar ter sido ofendida e agredida, neste sábado (02). No momento da prisão, o suspeito estava consumindo bebidas alcóolicas em um bar com a mãe no bairro Solar Campestre.
A captura ocorreu após a vítima procurar a Polícia Civil (PC) para relatar um episódio de violência doméstica ocorrido no início da tarde.
Segundo o depoimento, a mulher convivia com o agressor na mesma residência há cerca de cinco meses e descreveu o relacionamento como conturbado, marcado por crises de ciúmes e comportamento hostil, intensificado pelo uso de substâncias químicas e álcool.
O conflito mais recente teve início na madrugada, após um evento no qual o suspeito teria proferido acusações contra a companheira motivadas por ciúmes.
Horas depois, já por volta das 12h, o homem acordou agressivo e atingiu a vítima com um chute no abdômen.
Após a denúncia, agentes da equipe de sobreaviso iniciaram as diligências. Os policiais foram inicialmente à residência do suspeito, no Setor Central, onde foram informados por familiares sobre o paradeiro do homem.
Ele foi localizado pouco depois em um bar, acompanhado da mãe, onde recebeu voz de prisão.
O investigado foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial e posto à disposição do Judiciário.
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