Denunciado por agressão, homem é preso enquanto bebia com a mãe em bar de Rio Verde

Vítima relatou relacionamento conturbado e marcado por diversos casos de violência

Davi Galvão Davi Galvão -
Homem foi preso suspeito de agredir a ex-companheira. (Foto: Divulgação)
Homem foi preso suspeito de agredir a ex-companheira. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante em Rio Verde após a companheira denunciar ter sido ofendida e agredida, neste sábado (02). No momento da prisão, o suspeito estava consumindo bebidas alcóolicas em um bar com a mãe no bairro Solar Campestre.

A captura ocorreu após a vítima procurar a Polícia Civil (PC) para relatar um episódio de violência doméstica ocorrido no início da tarde.

Segundo o depoimento, a mulher convivia com o agressor na mesma residência há cerca de cinco meses e descreveu o relacionamento como conturbado, marcado por crises de ciúmes e comportamento hostil, intensificado pelo uso de substâncias químicas e álcool.

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O conflito mais recente teve início na madrugada, após um evento no qual o suspeito teria proferido acusações contra a companheira motivadas por ciúmes.

Horas depois, já por volta das 12h, o homem acordou agressivo e atingiu a vítima com um chute no abdômen.

Após a denúncia, agentes da equipe de sobreaviso iniciaram as diligências. Os policiais foram inicialmente à residência do suspeito, no Setor Central, onde foram informados por familiares sobre o paradeiro do homem.

Ele foi localizado pouco depois em um bar, acompanhado da mãe, onde recebeu voz de prisão.

O investigado foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial e posto à disposição do Judiciário.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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