Discussão por pipa termina com jovem assassinado em Anápolis

Socorro médico chegou a ser acionado, mas vítima teve o óbito confirmado ainda no local

Portal 6 Da Redação -
Jovem foi morto enquanto soltava pipa. (Foto: Reprodução)
Jovem foi morto enquanto soltava pipa. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, morreu após ser baleado na tarde deste domingo (03), no Residencial Arco Íris, em Anápolis. A vítima estava soltando pipa momentos antes do crime.

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz baleado, identificado como Alexandre da Silva Oliveira, foi atingido na região da face.

Alguns adolescentes que também estavam soltando pipa no local relataram que tudo corria bem até que um outro homem, não identificado, chegou e começou a causar confusão.

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A situação teria evoluído para um embate físico, momento em que o suspeito sacou com um revólver e efetuou os disparos, com Alexandre sendo atingido.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e realizou o isolamento da área. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

 

 

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