Após concessão, clubes goianos assumem custos do Serra Dourada, que será fechado para reforma

Planejamento da concessionária estabelece que o local permaneça em obras até o primeiro semestre de 2028

Davi Galvão - 03 de maio de 2026

Estádio Serra Dourada.(Foto: Divulgação)

O fim do subsídio público ao Complexo Serra Dourada marca uma mudança drástica na gestão do estádio, que deixará de ser financiado por impostos para se tornar autossustentável via iniciativa privada.

Com a nova concessão, os clubes goianos e promotores de eventos deverão arcar integralmente com os custos operacionais do espaço.

A medida acompanha o cronograma de modernização da arena, que interrompe as atividades em julho para uma reforma estrutural com duração prevista de dois anos.

Ao Diário de Goiás, o diretor comercial do complexo, Samuel Lloyd explicou que o modelo anterior mascarava os custos reais de manutenção.

“O estádio era subsidiado com o valor dos nossos impostos. Quando você tem o poder público gerindo uma arena, na verdade são os nossos impostos que estão pagando aquela estrutura […] Com o estádio agora concedido, esses custos passam a ser pagos pela exploração comercial, que são os jogos e os eventos”, completou.

Reforma

Embora intervenções superficiais já ocorram na estrutura inaugurada em 1975, o fechamento total do espaço está confirmado para julho.

O bloqueio é necessário para viabilizar alterações severas, como a demolição de setores e o rebaixamento do gramado. O planejamento da concessionária estabelece que o local permaneça em obras até o primeiro semestre de 2028.

“Nós temos na agenda uma grande festa para junho de 2028. O planejamento é de cerca de dois anos de obra e queremos marcar esse retorno com algo especial”, afirmou Lloyd.

A expectativa é que, após a reforma, a capacidade de público suba para um patamar entre 42 e 44 mil pessoas, conforme a liberação dos laudos de segurança.

O projeto visa transformar o Serra Dourada em uma arena multiuso capaz de oferecer maior segurança e conforto, atraindo famílias e diversificando a receita para além das partidas de futebol.

“Acredito que há uma fase de adaptação, mas com a nova arena as pessoas vão entender. O torcedor vai voltar ao estádio, vai vir em peso, trazer os filhos, as famílias, as crianças. Será um estádio mais seguro, mais moderno, que vale o que se paga”, defendeu o diretor.

Mesmo com a abertura para shows e outros grandes espetáculos, a diretoria garante que a vocação principal do espaço permanece inalterada.

A meta é consolidar o estádio como sede frequente para finais de competições nacionais, torneios internacionais e jogos da Seleção Brasileira.

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