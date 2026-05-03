Homem tenta enganar funcionários de supermercado em Anápolis, mas é flagrado levando picanha na cueca
Suspeito ainda comprou outros itens de menor valor para disfarçar crime, mas foi desmascarado ao tentar sair
Um homem, de 32 anos, foi flagrado pela equipe de um supermercado do Bairro de Lourdes, em Anápolis, tentando sair com uma picanha escondida na cueca.
O caso ocorreu na tarde de sábado (02) e mobilizou a Polícia Militar (PM) após funcionários do estabelecimento interceptarem o suspeito no momento em que ele deixava o local.
Conforme registrado pelas câmeras de segurança da unidade, o indivíduo selecionou a peça de carne a vácuo e a ocultou dentro da calça.
Para tentar dissimular a ação e enganar a fiscalização, ele passou pelo caixa e pagou por outros itens de menor valor. No entanto, ao atravessar a saída, o vigilante e o supervisor da unidade realizaram a abordagem.
Um vídeo gravado no momento do ocorrido mostra o homem retirando a picanha de dentro das vestes íntimas.
A PM compareceu ao supermercado e constatou que o suspeito já possui antecedentes criminais pelo crime de receptação. Devido à agitação e ao risco de fuga, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança durante o transporte.
O envolvido e o produto recuperado foram encaminhados à Central de Flagrantes. A autoridade policial determinou a abertura de uma verificação de procedimento de informação (VPI) para dar continuidade às investigações.
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