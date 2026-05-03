Homem tenta enganar funcionários de supermercado em Anápolis, mas é flagrado levando picanha na cueca

Suspeito ainda comprou outros itens de menor valor para disfarçar crime, mas foi desmascarado ao tentar sair

Davi Galvão Davi Galvão -
Seguranças filmaram momento que homem retira picanha de dentro das vestes. (Foto: Reprodução)
Seguranças filmaram momento que homem retira picanha de dentro das vestes. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, foi flagrado pela equipe de um supermercado do Bairro de Lourdes, em Anápolis, tentando sair com uma picanha escondida na cueca.

O caso ocorreu na tarde de sábado (02) e mobilizou a Polícia Militar (PM) após funcionários do estabelecimento interceptarem o suspeito no momento em que ele deixava o local.

Conforme registrado pelas câmeras de segurança da unidade, o indivíduo selecionou a peça de carne a vácuo e a ocultou dentro da calça.

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Para tentar dissimular a ação e enganar a fiscalização, ele passou pelo caixa e pagou por outros itens de menor valor. No entanto, ao atravessar a saída, o vigilante e o supervisor da unidade realizaram a abordagem.

Um vídeo gravado no momento do ocorrido mostra o homem retirando a picanha de dentro das vestes íntimas.

A PM compareceu ao supermercado e constatou que o suspeito já possui antecedentes criminais pelo crime de receptação. Devido à agitação e ao risco de fuga, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança durante o transporte.

O envolvido e o produto recuperado foram encaminhados à Central de Flagrantes. A autoridade policial determinou a abertura de uma verificação de procedimento de informação (VPI) para dar continuidade às investigações.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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