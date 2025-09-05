Os 6 celulares antigos que, se guardados, podem valer mais de R$ 10 mil

Muitos desses aparelhos se tornaram itens de colecionador e hoje podem alcançar preços impressionantes

Pedro Ribeiro - 05 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal MikeShowsPhones)

Você já parou para pensar que aquele celular antigo guardado em casa pode valer uma verdadeira fortuna?

Mas nem todos têm esse valor — é preciso conhecer os modelos que se destacam e entender por que eles despertam tanto interesse.

1. Nokia 8800

Lançado em 2005, o Nokia 8800 era considerado um telefone de luxo. Seu corpo em aço inoxidável e o mecanismo deslizante chamavam atenção na época, e até hoje conquistam colecionadores. Um modelo bem conservado pode chegar a R$ 18 mil, principalmente se vier com a caixa original e acessórios intactos.

2. Nokia 8110

Famoso por aparecer no filme “Matrix”, o Nokia 8110 ganhou o apelido de “telefone banana” por seu design curvado. O aparelho se tornou um clássico e, atualmente, colecionadores estão dispostos a pagar mais de R$ 12 mil por unidades em perfeito estado.

3. Motorola DynaTAC 8000x

O Motorola DynaTAC 8000x foi o primeiro celular comercial lançado no mundo, nos anos 80. Seu tamanho imponente e o preço altíssimo transformaram-no em símbolo de status. Hoje, encontrar um modelo funcional é raro, e colecionadores chegam a pagar mais de R$ 10 mil por um exemplar em bom estado.

4. iPhone 2G (1ª geração)

O iPhone 2G, lançado em 2007, marcou o início da era dos smartphones modernos. Modelos novos ou lacrados dessa primeira geração podem alcançar valores superiores a R$ 50 mil. Sua importância histórica e inovação tecnológica tornam o aparelho altamente valorizado entre colecionadores.

5. Nokia 1100

O Nokia 1100, lançado em 2003, é um dos celulares mais vendidos de todos os tempos. Apesar de simples, algumas unidades se tornaram raras por apresentarem falhas de firmware que atraíram colecionadores. Hoje, certos modelos chegam a ser vendidos por preços surpreendentes, principalmente em leilões.

6. Motorola RAZR V3

Lançado em 2004, o Motorola RAZR V3 conquistou milhões de consumidores com seu design fino e elegante. Alguns modelos, principalmente edições especiais ou bem conservados, podem ser vendidos por mais de R$ 10 mil, tornando-se itens cobiçados no mercado de colecionadores.

