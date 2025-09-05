Os 6 celulares antigos que, se guardados, podem valer mais de R$ 10 mil
Muitos desses aparelhos se tornaram itens de colecionador e hoje podem alcançar preços impressionantes
Você já parou para pensar que aquele celular antigo guardado em casa pode valer uma verdadeira fortuna?
Muitos aparelhos se tornaram itens de colecionador e hoje podem alcançar preços impressionantes.
Mas nem todos têm esse valor — é preciso conhecer os modelos que se destacam e entender por que eles despertam tanto interesse.
Os 6 celulares antigos que, se guardados, podem valer mais de R$ 10 mil
1. Nokia 8800
Lançado em 2005, o Nokia 8800 era considerado um telefone de luxo. Seu corpo em aço inoxidável e o mecanismo deslizante chamavam atenção na época, e até hoje conquistam colecionadores. Um modelo bem conservado pode chegar a R$ 18 mil, principalmente se vier com a caixa original e acessórios intactos.
2. Nokia 8110
Famoso por aparecer no filme “Matrix”, o Nokia 8110 ganhou o apelido de “telefone banana” por seu design curvado. O aparelho se tornou um clássico e, atualmente, colecionadores estão dispostos a pagar mais de R$ 12 mil por unidades em perfeito estado.
3. Motorola DynaTAC 8000x
O Motorola DynaTAC 8000x foi o primeiro celular comercial lançado no mundo, nos anos 80. Seu tamanho imponente e o preço altíssimo transformaram-no em símbolo de status. Hoje, encontrar um modelo funcional é raro, e colecionadores chegam a pagar mais de R$ 10 mil por um exemplar em bom estado.
4. iPhone 2G (1ª geração)
O iPhone 2G, lançado em 2007, marcou o início da era dos smartphones modernos. Modelos novos ou lacrados dessa primeira geração podem alcançar valores superiores a R$ 50 mil. Sua importância histórica e inovação tecnológica tornam o aparelho altamente valorizado entre colecionadores.
Leia também
- Truque eficaz e rápido para tirar facilmente a mancha de desodorante das roupas
- Final da 2ª temporada de Minha Vida com a Família Walter tem reviravolta que os fãs estavam aguardando
- Mais barato que o porcelanato é melhor que a cerâmica: conheça o gresalato
- 10 palavras que são chiques e dão status às pessoas que sabem a hora certa de usá-las
5. Nokia 1100
O Nokia 1100, lançado em 2003, é um dos celulares mais vendidos de todos os tempos. Apesar de simples, algumas unidades se tornaram raras por apresentarem falhas de firmware que atraíram colecionadores. Hoje, certos modelos chegam a ser vendidos por preços surpreendentes, principalmente em leilões.
6. Motorola RAZR V3
Lançado em 2004, o Motorola RAZR V3 conquistou milhões de consumidores com seu design fino e elegante. Alguns modelos, principalmente edições especiais ou bem conservados, podem ser vendidos por mais de R$ 10 mil, tornando-se itens cobiçados no mercado de colecionadores.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!