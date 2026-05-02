Para provar identidade, artista que voltava de bar solta a voz ao som de violão junto de equipe da PM

Caso começou quando moradores acionaram o 190 para relatar a presença de um indivíduo em atitude suspeita, caminhando pelas ruas da cidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Abordagem se transformou em show de sertanejo. (Foto reprodução)
Abordagem se transformou em show de sertanejo. (Foto reprodução)

Uma abordagem policial em Porangatu, no Norte de Goiás, fugiu do protocolo operacional na madrugada desta sexta-feira (1º) e provou que, de fato, o sertanejo é um estereótipo merecido do estado.

Isso porque, após ser parado por uma equipe da Polícia Militar (PM), um homem conseguiu provar a própria identidade de uma forma pouco convencional: soltando a voz e transformando a rua em palco improvisado.

O caso começou por volta das 3h, quando moradores acionaram o 190 para relatar a presença de um indivíduo em atitude suspeita, caminhando pelas ruas da cidade.

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Durante a entrevista técnica, o artista explicou que era músico e que estava apenas retornando de um bar local. Diante da justificativa, os policiais solicitaram uma “prova” do talento anunciado.

O desfecho do encontro reforçou o estereótipo da veia artística goiana. Além de o homem demonstrar afinação, um dos militares da equipe também revelou habilidades musicais e tocou ele próprio o violão.

O momento, que quebrou a tensão típica das patrulhas de madrugada, foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou repercussão pelo ineditismo.

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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