Para provar identidade, artista que voltava de bar solta a voz ao som de violão junto de equipe da PM

Caso começou quando moradores acionaram o 190 para relatar a presença de um indivíduo em atitude suspeita, caminhando pelas ruas da cidade

Davi Galvão - 01 de maio de 2026

Abordagem se transformou em show de sertanejo. (Foto reprodução)

Uma abordagem policial em Porangatu, no Norte de Goiás, fugiu do protocolo operacional na madrugada desta sexta-feira (1º) e provou que, de fato, o sertanejo é um estereótipo merecido do estado.

Isso porque, após ser parado por uma equipe da Polícia Militar (PM), um homem conseguiu provar a própria identidade de uma forma pouco convencional: soltando a voz e transformando a rua em palco improvisado.

O caso começou por volta das 3h, quando moradores acionaram o 190 para relatar a presença de um indivíduo em atitude suspeita, caminhando pelas ruas da cidade.

Durante a entrevista técnica, o artista explicou que era músico e que estava apenas retornando de um bar local. Diante da justificativa, os policiais solicitaram uma “prova” do talento anunciado.

O desfecho do encontro reforçou o estereótipo da veia artística goiana. Além de o homem demonstrar afinação, um dos militares da equipe também revelou habilidades musicais e tocou ele próprio o violão.

O momento, que quebrou a tensão típica das patrulhas de madrugada, foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou repercussão pelo ineditismo.

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