Confira o resultado da Mega Sena 2911 deste sábado (06); prêmio é de R$ 40 milhões

Fatura prêmio na Mega Sena quem acertar 6, 5 ou 4 números

Da Redação - 06 de setembro de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O resultado da Mega Sena 2911 tem o sorteio realizado neste sábado (06) a partir das 20h, pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo na televisão pela RedeTV ou pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

No entanto, você pode conferir o resultado do sorteio da Mega Sena 2911 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

No início de cada ano ocorre a Mega da Virada, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio acumulado de hoje é de mais de R$ 40 milhões.

Resultado da Mega Sena 2911

23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Desse modo, quando você joga na Mega-Sena, todos saem ganhando. Por exemplo, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

