Resultado da Lotofácil da Independência: confira os números sorteados

Prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior já pago na história da modalidade

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Aposta na Lotofácil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Lotofácil da Independência 2025 (concurso 3.480) tem os números sorteados neste sábado (06), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior já pago na história da modalidade. O sorteio acontece com transmissão ao vivo pela RedeTV e pelo Youtube da Caixa.

Confira os números sorteados

03 – 05 – 06 – 08 – 09

12 – 13 – 14 – 15 – 16

17 – 20 – 21 – 22 – 23

Prêmio não acumula

Uma das principais características da Lotofácil da Independência é que o prêmio não acumula.

Isso significa que, mesmo que ninguém acerte os 15 números, o valor não fica para o próximo concurso. Ele obrigatoriamente será distribuído entre os apostadores.

Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio vai para quem acertar 14 dezenas.

Persistindo a ausência de vencedores, o montante segue para 13 acertos e assim sucessivamente, até que haja pelo menos um contemplado. Essa regra garante que o concurso especial sempre tenha premiados.

Quem pode receber o prêmio?

O prêmio será pago a todos que registraram apostas até as 18h do dia do sorteio. Isso pode ser feito em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa — site e aplicativo Loterias Caixa.

A modalidade permite jogos de 15 a 20 dezenas, com valores que aumentam conforme a quantidade de números escolhidos.

O pagamento é feito em qualquer agência da Caixa. Valores até R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente em lotéricas, mas prêmios maiores exigem comparecimento a uma agência com documento oficial de identificação e CPF.

O que fazer com R$ 220 milhões?

Com esse valor, o ganhador pode mudar de vida para sempre. Se aplicar o prêmio na poupança, por exemplo, o rendimento mensal ultrapassa R$ 1,2 milhão, valor suficiente para viver com conforto sem mexer no capital principal.

Outra alternativa é diversificar os investimentos, aplicando em imóveis, renda fixa e negócios próprios.

Especialistas reforçam que buscar orientação financeira é fundamental para proteger o patrimônio e garantir tranquilidade para várias gerações.