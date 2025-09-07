6 Atividades que não exigem muita interação social

Descubra opções para quem busca tranquilidade e deseja evitar grandes contatos com outras pessoas

Magno Oliver - 07 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Fauxels/Pexels)

Em um mundo cada vez mais tecnológico e sob a tutela de inteligências artificiais, muitas pessoas buscam opções de atividades que permitam tranquilidade, autonomia e pouco contato social.

Seja pela sua personalidade mais reservada, necessidade de concentração ou preferência por ambientes mais silenciosos, confira algumas alternativas para ganhar um dinheirinho e se manter longe de interações com pessoas fisicamente.

1. Trabalho com testes de sites

Se você já passa grande parte do tempo na internet, a atividade de testar sites pode ser uma ajuda rentável e com zero contato social. Plataformas como Trymata e uTest pagam usuários para acessar páginas e fornecer feedback escrito sobre usabilidade e navegação. Dá para você ganhar até US$ 30 por teste. Se você tiver diferentes dispositivos em casa, como computador, iPhone, telefone Android, pode testar o mesmo site várias vezes e aumentar esse ganho.

2. Venda online no varejo

A indicação de especialistas tendência do momento é montar uma loja virtual para faturar e ter pouca interação com clientes. Dá para trabalhar com empresas de dropshipping, que cuidam da produção e envio de produtos. Seu trabalho vai ficar mais na parte de divulgação, controle e curadoria das vendas e produtos.

3. Revisão e edição de textos

Se você domina bem a língua portuguesa e até outros idiomas, dá também para atuar como revisor ou editor de textos na internet. Sites como Fiverr, Upwork e Reedsy fazem o trabalho de conectar freelancers a pessoas e empresas que precisam de serviços de escrita e revisão de conteúdos.

4. Fotografia para bancos de imagem

Com o seu próprio celular em mãos é possível ganhar uma fonte de renda gerando fotografias para bancos de imagem. Sites como Shutterstock, Getty Images e iStock, aceitam imagens para venda. Eles remuneram bem para imagens de temas sazonais, como o Natal e outras datas comemorativas ao longo do ano.

5. Criação de microferramentas de IA

Com a evolução da tecnologia e chegada da inteligência artificial, novas formas de trabalho independente surgiram e não precisam de tanta interação social assim. Um exemplo é o trabalho com a plataforma Gumloop para criar ferramentas de IA com interface de arrastar e soltar. Essas pequenas microferramentas de IA podem ser aplicadas em diversas áreas e revendidas em marketplaces.

6. Venda de plantas online

Um ramo que tem crescido bastante no pós pandemia, a jardinagem doméstica virou mais que um passatempo. Agora é possível criar um perfil mais discreto e vender raízes e pequenas unidades em mercados online tradicionais. O ramo de venda de plantas online é um dos mais buscados no Google Trends.

