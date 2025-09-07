Vídeo flagra momento em que morador de Goiânia é brutalmente espancado por grupo de adolescentes

Confusão teria começado após algumas pedras atiradas pelos suspeitos atingirem a residência da vítima

Davi Galvão Davi Galvão -
Vídeo flagra momento em que morador de Goiânia é brutalmente espancado por grupo de adolescentes
Adolescentes foram filmados espancando a vítima. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 59 anos, foi brutalmente agredido por um grupo de jovens e adolescentes em Goiânia, na tarde deste sábado (06).

O momento do ataque foi filmado por testemunhas, que registraram o momento no qual a vítima recebe uma “voadeira” de um dos suspeitos e vai ao chão. O caso aconteceu no Parque das Amendoeiras.

Na sequência, ao menos outros quatro suspeitos se juntam, passando a violentar com socos e chutes o homem, que fica sem qualquer possibilidade de defesa.

A brutalidade dos golpes chocou até mesmo as testemunhas, com um dos agressores pisando violentamente contra a cabeça da vítima.

A confusão foi apartada por um grupo de mulheres que estava nas proximidades.

A vítima contou a Polícia Militar (PM) que estava em casa quando notou que algumas pedras estavam sendo atiradas e atingindo a residência.

Ele então foi verificar o que estava acontecendo e percebeu que se tratava do grupo de adolescentes, tentando derrubar alguns frutos de uma árvore.

A vítima relatou que apenas pediu para que parassem de atirar as pedras, sendo isso o bastante para o início das agressões.

Alguns dos menores foram identificados e foram liberados aos responsáveis. O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai).

Leia também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias