Vídeo flagra momento em que morador de Goiânia é brutalmente espancado por grupo de adolescentes

Confusão teria começado após algumas pedras atiradas pelos suspeitos atingirem a residência da vítima

Davi Galvão - 07 de setembro de 2025

Adolescentes foram filmados espancando a vítima. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 59 anos, foi brutalmente agredido por um grupo de jovens e adolescentes em Goiânia, na tarde deste sábado (06).

O momento do ataque foi filmado por testemunhas, que registraram o momento no qual a vítima recebe uma “voadeira” de um dos suspeitos e vai ao chão. O caso aconteceu no Parque das Amendoeiras.

Na sequência, ao menos outros quatro suspeitos se juntam, passando a violentar com socos e chutes o homem, que fica sem qualquer possibilidade de defesa.

A brutalidade dos golpes chocou até mesmo as testemunhas, com um dos agressores pisando violentamente contra a cabeça da vítima.

A confusão foi apartada por um grupo de mulheres que estava nas proximidades.

A vítima contou a Polícia Militar (PM) que estava em casa quando notou que algumas pedras estavam sendo atiradas e atingindo a residência.

Ele então foi verificar o que estava acontecendo e percebeu que se tratava do grupo de adolescentes, tentando derrubar alguns frutos de uma árvore.

A vítima relatou que apenas pediu para que parassem de atirar as pedras, sendo isso o bastante para o início das agressões.

Alguns dos menores foram identificados e foram liberados aos responsáveis. O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai).

