Pai que matou motorista responsável pela morte do filho de 8 anos em Goiânia é inocentado pela Justiça

Sentença foi proferida durante júri popular nesta quarta-feira (10) e não pode ser contestada por meio de recursos

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2025

Imagem mostra Danilo Pignatom, criança morta prensada contra árvore por motorista. (Foto: Divulgação – PC/Reprodução/TV Anhanguera)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) absolveu, nesta quarta-feira (10), Dedilson de Oliveira Sousa, acusado de matar a pedradas o motorista Francilei da Silva Jesus. O réu respondia por homicídio privilegiado — quando o crime é cometido sob forte emoção, por relevante valor social ou moral — contra o condutor que atropelou e matou o filho dele, o menino Danilo Pignato, que tinha 8 anos na época.

A decisão transitou em julgado, ou seja, não pode mais ser contestada por meio de recursos, e foi proferida durante o júri popular realizado pela 2ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia.

A defesa de Dedilson foi realizada pelos advogados Danilo Franquilino Silva Alves, Adolfo Kennedy Marques Junior, Dnart Davlly Miranda e Alan Araújo Dias.

Anteriormente, ao Portal 6, Alan defendeu que a ação foi praticada em legítima defesa e que o pai agiu sob extrema emoção, uma vez que presenciou a morte do próprio filho ainda no local.

“[…] Qualquer pessoa, naquelas condições, vendo o filho morto, reagiria. Mas, em nenhum momento, ele [Dedilson] quis matar. Ele foi segurar o homem para que não fugisse, e o cara começou a dar socos. Ele não matou porque viu o filho morto — ele achou uma pedra ali e tentou se defender”, alegou o advogado.

Relembre

A situação ocorreu em 17 de dezembro de 2022, na Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, quando o réu, que é vendedor ambulante de balas, estava com o filho no canteiro central.

Paralelamente, Francilei — que estava embriagado — conduzia um veículo VW Gol, mas acabou perdendo o controle, subindo no canteiro e atingindo o réu e o filho.

Com o impacto, o pai foi lançado para fora da pista, enquanto o menor ficou preso contra uma árvore. A criança não resistiu e faleceu ainda no local.

Após atropelar o menino, o motorista tentou fugir, mas Dedilson conseguiu derrubá-lo e desferiu diversas pedradas na cabeça dele.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e ficou internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas faleceu três dias depois.

Na época, Dedilson chegou a ser preso, suspeito de tentativa de homicídio, mas foi solto logo em seguida durante uma audiência de custódia. Desde então, o caso passou a ser tratado como homicídio privilegiado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!