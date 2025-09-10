Os 6 idiomas mais antigos do mundo, segundo a linguística
O mais curioso é que muitas dessas línguas ainda resistem ao tempo, sendo falados, estudados ou usados em rituais até hoje
Os idiomas mais antigos do mundo guardam segredos sobre a história da humanidade.
Cada língua é uma janela para entender como povos se comunicavam, registravam tradições e transmitiam conhecimento.
Conhecer essas línguas é também conhecer a evolução da sociedade.
1. Sânscrito
O sânscrito, originário da Índia, é considerado por muitos estudiosos a raiz de várias línguas modernas. Ele surgiu há mais de 3 mil anos e foi usado em textos religiosos do hinduísmo e do budismo. Embora não seja uma língua falada no dia a dia, continua presente em cerimônias e em universidades.
2. Grego antigo
Entre os idiomas mais antigos do mundo, o grego antigo se destaca pelo impacto na filosofia, na ciência e na literatura. Obras de pensadores como Aristóteles e Platão foram escritas nessa língua. O grego moderno, descendente direto, ainda é usado oficialmente na Grécia.
3. Hebraico
O hebraico tem uma longa história ligada à religião. Durante séculos, foi considerado uma língua “morta”, restrita a contextos religiosos. Porém, a partir do século XIX, foi revitalizado e hoje é a língua oficial de Israel, falada por milhões de pessoas.
4. Tâmil
O tâmil é uma das línguas vivas mais antigas do planeta. Ele é falado por mais de 80 milhões de pessoas, principalmente no sul da Índia e no Sri Lanka. Sua literatura, com mais de 2 mil anos, é uma das mais antigas e ricas já registradas.
5. Árabe
O árabe, com raízes no século IV, espalhou-se pelo mundo graças à religião islâmica e ao papel central da língua na ciência durante a Idade Média. Hoje, é falado em dezenas de países e é uma das línguas oficiais da ONU, mantendo sua força histórica e cultural.
6. Chinês
O chinês, especialmente o mandarim, é um dos idiomas mais antigos do mundo em uso contínuo. Registros escritos datam de mais de 3 mil anos. Atualmente, o mandarim é a língua mais falada do planeta, com mais de um bilhão de pessoas, unindo tradição e modernidade.
