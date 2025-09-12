Jovem é preso após agredir companheira e sogro chamar a polícia, em Anápolis

Suspeito ainda resistiu no momento da abordagem e precisou ser algemado pelos policiais

Natália Sezil - 12 de setembro de 2025

Jovem foi preso pelo crime de lesão corporal. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter agressões físicas entre um casal, em uma residência na Vila São Joaquim, região Oeste de Anápolis, na tarde desta quinta-feira (11).

Um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a companheira, de 24 anos. As autoridades teriam sido acionadas pelo pai dela.

A vítima teria sido encontrada com lesões aparentes nas pernas, rosto e braços. Ela foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para passar pelo exame de corpo de delito.

O suspeito também foi. No momento da abordagem, ele teria resistido e tentado fugir. Por isso, precisou ser algemado pelos policiais.

Depois, foi conduzido à Central de Flagrantes. Agora, o jovem fica à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelas próximas medidas legais.

