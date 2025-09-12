Jovem é preso após agredir companheira e sogro chamar a polícia, em Anápolis
Suspeito ainda resistiu no momento da abordagem e precisou ser algemado pelos policiais
A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter agressões físicas entre um casal, em uma residência na Vila São Joaquim, região Oeste de Anápolis, na tarde desta quinta-feira (11).
Um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a companheira, de 24 anos. As autoridades teriam sido acionadas pelo pai dela.
A vítima teria sido encontrada com lesões aparentes nas pernas, rosto e braços. Ela foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para passar pelo exame de corpo de delito.
O suspeito também foi. No momento da abordagem, ele teria resistido e tentado fugir. Por isso, precisou ser algemado pelos policiais.
Depois, foi conduzido à Central de Flagrantes. Agora, o jovem fica à disposição da Polícia Civil (PC), responsável pelas próximas medidas legais.
Leia também
- Próxima aposta da Caoa Chery para a linha Tiggo é flagrada em Anápolis
- Passageiro de voo para Goiânia flagra deboche de funcionário arremessando caixas da Intelbras
- Motociclista é levada ao Heana com fortes dores na coluna após sofrer “fechada” no trânsito de Anápolis
- Dono de açougue é preso em Goiás por vender carne furtada e em condições degradantes
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.