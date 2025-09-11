Gerente de motel em Anápolis rejeita proposta de cliente e polícia é acionada

Uma ocorrência inusitada foi registrada na noite desta quarta-feira (10), em Anápolis.

Um cliente passou o dia em um motel da cidade, acumulou uma conta de mais de R$ 1 mil e, sem dinheiro para quitar a despesa, tentou deixar o celular como forma de pagamento.

Segundo o estabelecimento, ele esteve no local acompanhado de duas garotas de programa desde as 11h da manhã e consumiu serviços até o fim do dia.

A conta totalizou R$ 1.050, dos quais apenas R$ 300 foram pagos.

Restando R$ 750, o homem alegou não ter condições de arcar com o restante e sugeriu deixar o aparelho telefônico como garantia.

O gerente do motel, no entanto, recusou a proposta e acionou a Polícia Militar (PM).

Assim, todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

