Gerente de motel em Anápolis rejeita proposta de cliente e polícia é acionada
Homem estava acompanhado de duas garotas de programa que passaram o dia com ele
Uma ocorrência inusitada foi registrada na noite desta quarta-feira (10), em Anápolis.
Um cliente passou o dia em um motel da cidade, acumulou uma conta de mais de R$ 1 mil e, sem dinheiro para quitar a despesa, tentou deixar o celular como forma de pagamento.
Segundo o estabelecimento, ele esteve no local acompanhado de duas garotas de programa desde as 11h da manhã e consumiu serviços até o fim do dia.
A conta totalizou R$ 1.050, dos quais apenas R$ 300 foram pagos.
Restando R$ 750, o homem alegou não ter condições de arcar com o restante e sugeriu deixar o aparelho telefônico como garantia.
O gerente do motel, no entanto, recusou a proposta e acionou a Polícia Militar (PM).
Assim, todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).
