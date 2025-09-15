Ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi pode se tornar Cidadão Goiano

Iniciativa, de autoria do deputado estadual Dr. George Morais, que faz parte do mesmo partido de Lupi, foi aprovada na Alego

Samuel Leão - 15 de setembro de 2025

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT. (Foto: Lula Marques, Agência Brasil)

O cenário político goiano se movimenta com a aprovação de uma proposta que pode conceder o Título de Cidadania Goiana a Carlos Roberto Lupi, ex-ministro da Previdência Social e presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

A iniciativa, de autoria do deputado estadual Dr. George Morais (PDT), que faz parte do mesmo partido de Lupi, recebeu o número 3178/25 e foi aprovada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), apesar de um voto em separado pela rejeição.

A proposta teve o parecer favorável do relator, deputado Mauro Rubem (PT), que defendeu a homenagem. Contudo, o deputado Amauri Ribeiro, do partido União Brasil (UB), manifestou-se contra a concessão do título.

Carlos Roberto Lupi possui uma vasta trajetória na política brasileira. Além de sua atuação como ministro da Previdência Social, ele já ocupou cargos de destaque como ministro do Trabalho e Emprego, deputado federal pelo Rio de Janeiro, secretário de Transportes da Prefeitura do Rio e secretário de Governo do estado do Rio de Janeiro.

Vale pontuar que a concessão do título gera discussão por ocorrer em meio às investigações sobre fraudes no INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, ocorridas inclusive durante a atuação de Lupi como ministro.