O item comum em todas as cozinhas que mais chama ratos para casa, segundo dedetizadores

Especialistas explicam por que esse objeto simples acaba sendo um convite para infestações dentro de casa

Magno Oliver - 15 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Todo mundo tem em casa, principalmente na cozinha, mas quase ninguém imagina que pode ser um dos maiores atrativos para ratos. Dedetizadores ouvidos pelo setor explicam que o problema está nas caixas de papelão.

Usadas para guardar mantimentos, utensílios ou até mesmo deixadas de lado após compras no supermercado, elas acabam servindo de abrigo perfeito para os roedores.

O material é fácil de roer, acumula sujeira e ainda pode guardar restos de alimentos sem que a gente perceba.

De acordo com os especialistas, não é só a comida que chama a atenção dos ratos. O papelão retém cheiro, umidade e cria esconderijos.

Por isso, cozinhas com caixas empilhadas ou esquecidas em cantos escuros se tornam muito mais vulneráveis a infestações.

Além da sujeira, os riscos vão além: ratos transmitem doenças como leptospirose e salmonelose e ainda podem roer fios elétricos, provocando curtos e até incêndios.

A recomendação dos dedetizadores é simples: trocar o papelão por recipientes de plástico ou metal com tampa, manter a limpeza dos cantos mais escondidos e nunca deixar caixas acumuladas no chão ou em locais úmidos.

“Pode parecer inofensivo, mas o papelão é praticamente um convite para os ratos. Quando a gente encontra infestações, quase sempre há esse tipo de material junto”, contou um profissional da área.