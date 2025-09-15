Sexta etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua tem inscrições esgotadas em poucas horas
Evento esportivo, que se tornou tradição na cidade, está na 14ª edição
Um evento esportivo que se tornou tradição, o Circuito Anapolino de Corrida de Rua teve as inscrições abertas e encerradas para a 6ª etapa do calendário de 2025, em poucas horas.
Assim, não é mais possível realizar o processo pelo site Brasil Corrida, porque as 6.500 vagas já foram preenchidas. A inscrição foi aberta às 14h desta segunda (15) e antes das 17h já não estava mais disponível.
Com isso, o feito marca o sucesso e aceitação da competição, que este ano marca a 14ª edição na cidade.
Desta vez, a corrida tem o tema “Cross Country” e desafiará os atletas no dia 28 de setembro em um percurso no Parque Agropecuário de Anápolis, localizado na região Extremo-Noroeste de Anápolis, às margens da BR-153.
Os participantes que conseguiram se inscrever receberão número de peito acompanhado de chip. Ao final do percurso, os atletas receberão a medalha com a letra “L”, sendo a sexta letra de um total de oito, que ao final do ano formará “ANÁPOLIS”.
Nesta etapa, serão sorteados 500 kits promocionais com “sacochila”, viseira e camiseta com a temática da corrida. O sorteio será realizado de forma online na próxima quarta-feira (17), às 14h30, e o resultado será divulgado em publicação no perfil da @prefeituradeanapolis.
Leia também
- Veja o que se sabe sobre jovem que morreu após moto bater em poste e pegar fogo durante perseguição, em Goiânia
- Potencial ‘serial killer’ de Rio Verde pode ter feito vítimas em outros estados, diz polícia
- Veja valores e onde comprar ingressos para MotoGP em Goiânia
- Meteorologia faz alerta de tempestades para Goiás ainda nesta semana; confira detalhes
De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, o evento celebra a tradição local do atletismo e incentiva a prática esportiva na cidade, possibilitando que atletas desde iniciantes até de alto nível participem da competição.
Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!