Sexta etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua tem inscrições esgotadas em poucas horas

Evento esportivo, que se tornou tradição na cidade, está na 14ª edição

Paulo Roberto Belém - 15 de setembro de 2025

Participantes do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. (Foto: Divulgação)

Um evento esportivo que se tornou tradição, o Circuito Anapolino de Corrida de Rua teve as inscrições abertas e encerradas para a 6ª etapa do calendário de 2025, em poucas horas.

Assim, não é mais possível realizar o processo pelo site Brasil Corrida, porque as 6.500 vagas já foram preenchidas. A inscrição foi aberta às 14h desta segunda (15) e antes das 17h já não estava mais disponível.

Com isso, o feito marca o sucesso e aceitação da competição, que este ano marca a 14ª edição na cidade.

Desta vez, a corrida tem o tema “Cross Country” e desafiará os atletas no dia 28 de setembro em um percurso no Parque Agropecuário de Anápolis, localizado na região Extremo-Noroeste de Anápolis, às margens da BR-153.

Os participantes que conseguiram se inscrever receberão número de peito acompanhado de chip. Ao final do percurso, os atletas receberão a medalha com a letra “L”, sendo a sexta letra de um total de oito, que ao final do ano formará “ANÁPOLIS”.

Nesta etapa, serão sorteados 500 kits promocionais com “sacochila”, viseira e camiseta com a temática da corrida. O sorteio será realizado de forma online na próxima quarta-feira (17), às 14h30, e o resultado será divulgado em publicação no perfil da @prefeituradeanapolis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, o evento celebra a tradição local do atletismo e incentiva a prática esportiva na cidade, possibilitando que atletas desde iniciantes até de alto nível participem da competição.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!