Além do Mercado Livre, outra gigante da logística negocia instalação em Anápolis

Daia se prepara para receber novos empreendimentos e o setor logístico está no foco das negociações

Lara Duarte - 17 de abril de 2026

Vista aérea do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

Além do Mercado Livre, outra gigante da logística também negocia a instalação de um centro de distribuição em Anápolis.

A Shopee é apontada como uma das empresas interessadas em abrir operação no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O novo presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Luiz Antônio Rosa, após a posse na última segunda-feira (13), afirmou que o Daia se prepara para receber novos empreendimentos e que o setor logístico está no foco das negociações.

“São empresas do ramo de logística. Essa é a nova demanda que temos a partir da reforma tributária”, disse.

Luiz Antônio Rosa afirmou ainda que o Governo de Goiás trabalha para fechar os acordos e anunciar os investimentos em breve, com a estratégia de atrair outras empresas do mesmo segmento.

“Quando a gente anuncia, outras empresas do ramo acabam vindo. É um trabalho que faremos. Divulgaremos essas empresas para chamar outras do ecossistema”, afirmou.

Recentemente, o Portal 6 mostrou que o Mercado Livre negocia a instalação de uma unidade em Anápolis, que pode ser a primeira no modelo fulfillment em Goiás.

Nos bastidores, a Shopee aparece como a outra empresa na mesa de negociação. A companhia já possui um centro de distribuição em Hidrolândia.

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