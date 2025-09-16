Morte de engenheiro civil de Goiânia em acidente na BR-414 gera comoção: “tragédia”

Duas pessoas foram resgatadas, dentre elas a vítima fatal

Tony Alexandre morreu após trágico acidente na BR-414. (Foto: Redes Sociais)
O engenheiro civil de Goiânia Tony Alexandre Ribeiro Prado não resistiu aos ferimentos e morreu após se envolver em um trágico acidente na BR-414, próximo a Cocalzinho de Goiás, nesta segunda-feira (15).

Nas redes sociais, internautas lamentaram a partida tão precoce do goianiense, desejando paz e conforto aos amigos e familiares.

“Grande amigo, foi um dos melhores gestores que conheci, meus sentimentos”, escreveu um ex-colega de trabalho.

Mais um que infelizmente perde a vida nessa BR, até quando vai ficar sem duplicar? Quantos pais vão precisar morrer? Que tragédia”, disse outro.

A empresa onde Tony trabalhava também emitiu uma nota de pesar, confira na íntegra:

É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo e companheiro de trabalho Tony Alexandre Ribeiro Prado.

A Prime Service expressa suas mais sinceras condolências à família e amigos, desejamos que encontrem conforto para superar essa perda irreparável.

Em tempo

O acidente envolveu uma carreta e um carro de passeio, mas ainda não se sabe as causas que levaram a colisão.

Duas pessoas foram socorridas — uma em estado grave e outra em estado moderado. Entre as vítimas estava Tony Alexandre, que não resistiu aos ferimentos, mesmo após receber atendimento médico.

