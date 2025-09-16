Projeto que determina fechamento das distribuidoras antes das 00h em Anápolis divide opiniões

Internautas levantaram a questão da queda nos rendimentos das distribuidoras, questionando também se as conveniências também serão afetadas

Samuel Leão - 16 de setembro de 2025

Fred Caixeta fala sobre projeto de lei para reduzir horários de distribuidoras de bebidas. (Foto: Portal 6)

Um projeto de lei que determina o funcionamento das distribuidoras de bebidas se encerrando às 23h59, para consumo no local, foi proposto pelo vereador Fred Caixeta (PRTB) e dividiu opiniões em Anápolis.

Em entrevista ao programa Live, do Portal 6 com a Rádio 105.7 FM, o parlamentar explicou a motivação da proposta e ainda rebateu críticas, entre eles empresários e motoristas de aplicativo, que apontaram a ação como prejudicial para o fluxo de passageiros e de consumo nos comércios durante as madrugadas.

“Geralmente os motoristas de aplicativo pegam pessoas em barzinhos. Agora nas distribuidoras, geralmente é próximo da residência da pessoa, ninguém sai de casa para ir muito longe até uma distribuidora, até porque não tem o local de sentar, não tem o local de se acomodar”, disse ele, em resposta a um motorista.

Internautas levantaram a questão da queda nos rendimentos das distribuidoras, questionando também se as conveniências, que funcionam predominantemente em postos de combustíveis, também serão afetadas. Por outro lado, pessoas também elogiaram a atitude como uma iniciativa que deve reduzir a violência e a criminalidade nas madrugadas.

“As distribuidoras vão continuar funcionando, só que apenas no modo delivery. E ainda os motoristas de aplicativo ainda podem fazer entregas dos pedidos dos clientes, fazendo as corridas ainda. E a questão da loja de conveniência, ela não é uma distribuidora, ela tem um local”, concluiu.

Esse projeto de lei foi apresentado na segunda-feira (15), na Câmara de Anápolis, e segue uma ação já tomada em Goiânia, onde o horário foi reduzido em razão da onda de criminalidade. O Ministério Público de Goiás (MPGO) chegou a recomendar a ação na capital, que foi acatada pelo Poder Público e, atualmente, está em vigor.