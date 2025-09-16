Projeto que determina fechamento das distribuidoras antes das 00h em Anápolis divide opiniões

Internautas levantaram a questão da queda nos rendimentos das distribuidoras, questionando também se as conveniências também serão afetadas

Samuel Leão Samuel Leão -
Projeto que determina fechamento das distribuidoras antes das 00h em Anápolis divide opiniões
Fred Caixeta fala sobre projeto de lei para reduzir horários de distribuidoras de bebidas. (Foto: Portal 6)

Um projeto de lei que determina o funcionamento das distribuidoras de bebidas se encerrando às 23h59, para consumo no local, foi proposto pelo vereador Fred Caixeta (PRTB) e dividiu opiniões em Anápolis.

Em entrevista ao programa Live, do Portal 6 com a Rádio 105.7 FM, o parlamentar explicou a motivação da proposta e ainda rebateu críticas, entre eles empresários e motoristas de aplicativo, que apontaram a ação como prejudicial para o fluxo de passageiros e de consumo nos comércios durante as madrugadas.

“Geralmente os motoristas de aplicativo pegam pessoas em barzinhos. Agora nas distribuidoras, geralmente é próximo da residência da pessoa, ninguém sai de casa para ir muito longe até uma distribuidora, até porque não tem o local de sentar, não tem o local de se acomodar”, disse ele, em resposta a um motorista.

Internautas levantaram a questão da queda nos rendimentos das distribuidoras, questionando também se as conveniências, que funcionam predominantemente em postos de combustíveis, também serão afetadas. Por outro lado, pessoas também elogiaram a atitude como uma iniciativa que deve reduzir a violência e a criminalidade nas madrugadas.

“As distribuidoras vão continuar funcionando, só que apenas no modo delivery. E ainda os motoristas de aplicativo ainda podem fazer entregas dos pedidos dos clientes, fazendo as corridas ainda. E a questão da loja de conveniência, ela não é uma distribuidora, ela tem um local”, concluiu.

Esse projeto de lei foi apresentado na segunda-feira (15), na Câmara de Anápolis, e segue uma ação já tomada em Goiânia, onde o horário foi reduzido em razão da onda de criminalidade. O Ministério Público de Goiás (MPGO) chegou a recomendar a ação na capital, que foi acatada pelo Poder Público e, atualmente, está em vigor.

Leia também

 

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias