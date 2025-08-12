Entenda diferença no horário de funcionamento entre distribuidoras em Goiânia e Aparecida

Alguns estabelecimentos possuem mais de um registro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que permite horários estendidos

Gabriella Pinheiro - 12 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de distribuidora de Bebidas (Foto: Reprodução / Vídeo YouTube).

Recentemente, o prefeito Sandro Mabel (UB) sancionou uma nova lei para o funcionamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia. Porém, em Aparecida, cidade da Região Metropolitana da capital, a situação segue um caminho mais restritivo.

Conforme a nova regra da capital, os estabelecimentos podem operar das 05h às 23h59. Após esse horário, as portas devem ser fechadas, e os clientes só podem ser atendidos por delivery, das 00h às 04h59.

Entretanto, em Aparecida de Goiânia, o horário de funcionamento das distribuidoras é das 8h às 18h. Já as que também funcionam como mercearias podem atender até as 22h.

Por fim, no caso daquelas que operam como mercearia e bar, é permitida a abertura até 02h.

O secretário de Planejamento e Regulação Urbana, Andrey Azeredo, explica que a diferença de horários está relacionada ao tipo de licença concedida a cada estabelecimento.

Além disso, algumas distribuidoras possuem mais de um registro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que permite horários estendidos.

Vale destacar que, em Aparecida, a fiscalização é feita pelo Grupo de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

