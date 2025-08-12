Entenda diferença no horário de funcionamento entre distribuidoras em Goiânia e Aparecida
Alguns estabelecimentos possuem mais de um registro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que permite horários estendidos
Recentemente, o prefeito Sandro Mabel (UB) sancionou uma nova lei para o funcionamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia. Porém, em Aparecida, cidade da Região Metropolitana da capital, a situação segue um caminho mais restritivo.
Conforme a nova regra da capital, os estabelecimentos podem operar das 05h às 23h59. Após esse horário, as portas devem ser fechadas, e os clientes só podem ser atendidos por delivery, das 00h às 04h59.
Entretanto, em Aparecida de Goiânia, o horário de funcionamento das distribuidoras é das 8h às 18h. Já as que também funcionam como mercearias podem atender até as 22h.
Por fim, no caso daquelas que operam como mercearia e bar, é permitida a abertura até 02h.
O secretário de Planejamento e Regulação Urbana, Andrey Azeredo, explica que a diferença de horários está relacionada ao tipo de licença concedida a cada estabelecimento.
Além disso, algumas distribuidoras possuem mais de um registro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que permite horários estendidos.
Vale destacar que, em Aparecida, a fiscalização é feita pelo Grupo de Gestão Integrada Municipal (GGIM).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!