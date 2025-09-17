Conheça o maior condomínio do Brasil que é maior que 5 mil cidades e tem 80 mil moradores

Projeto inovador transforma espaço urbano, impressiona com estrutura gigante e supera população de milhares de municípios brasileiros

Magno Oliver - 17 de setembro de 2025

(Foto: Reserva Raposo/Reprodução)

Já pensou se, em único endereço, uma moradia pudesse abrigar a população de uma cidade inteira? Pois esse lugar é real e está localizado no Jardim Boa Vista, na Zona Oeste da capital paulista. Já está batizado como um dos maiores condomínios do Brasil.

O Reserva Raposo foi projetado para receber 80 mil moradores em 22 mil apartamentos, número superior ao de mais de 5.100 municípios brasileiros, segundo dados do IBGE. Com 124 torres e 450 mil m², o condomínio já entregou cerca de 4.490 unidades e continua em expansão.

O megaprojeto é idealizado pela RZK Empreendimentos e combina áreas residenciais e comerciais com infraestrutura de uma cidade inteligente. Escolas, unidades de saúde, terminal de ônibus, biblioteca, ciclovias e extensas áreas verdes fazem parte do complexo.

O espaço ainda reserva 35 mil m² para comércios e serviços, com mais 7.332 apartamentos em construção, o que reforça o ritmo acelerado de crescimento.

Para estimular a vida em comunidade, o Reserva Raposo oferece aulas gratuitas de inglês, teatro, dança, esportes e música, além de programas de alfabetização e atividades para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em parceria com empresas e instituições, também promove cursos de capacitação profissional e iniciativas de empregabilidade que buscam gerar renda dentro do próprio condomínio.

A sustentabilidade é outro pilar do projeto. Jardins de chuva, sistemas de captação de água e planejamento de áreas verdes ajudam a reduzir impactos ambientais e tornam o espaço mais agradável. A maior parte das atividades é organizada pela administração local, que mantém comunicação constante pelas redes sociais, divulgando cada etapa das obras e serviços disponíveis.

Quem deseja adquirir um imóvel precisa consultar diretamente os promotores imobiliários, já que os preços variam conforme o lote e a torre escolhida. Com previsão de crescimento até 2030, o condomínio já se consolida como um dos maiores experimentos de urbanismo moderno do Brasil.

