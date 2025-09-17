Por que os elevadores sempre têm espelho? Não é por estética e a resposta surpreende
Item comum nos prédios tem uma função muito mais prática do que apenas decorar
Quem nunca entrou em um elevador e se deparou com um espelho ocupando uma das paredes? Muita gente acredita que a presença dele seja apenas para estética, mas a verdade é bem diferente — e até surpreendente.
Por que os elevadores sempre têm espelho?
1.Sensação de amplitude
O espelho ajuda a reduzir a sensação de aperto e claustrofobia em espaços pequenos, tornando a experiência mais confortável para os usuários.
2.Segurança para cadeirantes
A instalação foi pensada, inicialmente, para facilitar a vida de pessoas com deficiência.
O espelho permite que cadeirantes vejam se estão posicionados corretamente ao entrar ou sair do elevador, sem precisar manobrar de forma arriscada.
3.Controle de segurança
Outro motivo importante é que o espelho possibilita visualizar o que acontece atrás de você, aumentando a sensação de proteção dentro do espaço fechado.
4.Distração durante a espera
Muitas pessoas aproveitam os segundos dentro do elevador para arrumar o cabelo ou dar uma olhada rápida na aparência. Isso ajuda a tornar o trajeto menos monótono.
Embora seja considerado por muitos apenas um detalhe estético, o espelho no elevador é um recurso pensado para acessibilidade, conforto e segurança — benefícios que vão muito além da decoração.