Por que os elevadores sempre têm espelho? Não é por estética e a resposta surpreende

Item comum nos prédios tem uma função muito mais prática do que apenas decorar

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Elevador
(Foto: Reprodução)

Quem nunca entrou em um elevador e se deparou com um espelho ocupando uma das paredes? Muita gente acredita que a presença dele seja apenas para estética, mas a verdade é bem diferente — e até surpreendente.

Por que os elevadores sempre têm espelho?

1.Sensação de amplitude

O espelho ajuda a reduzir a sensação de aperto e claustrofobia em espaços pequenos, tornando a experiência mais confortável para os usuários.

2.Segurança para cadeirantes

A instalação foi pensada, inicialmente, para facilitar a vida de pessoas com deficiência.

O espelho permite que cadeirantes vejam se estão posicionados corretamente ao entrar ou sair do elevador, sem precisar manobrar de forma arriscada.

Leia também

3.Controle de segurança

Outro motivo importante é que o espelho possibilita visualizar o que acontece atrás de você, aumentando a sensação de proteção dentro do espaço fechado.

4.Distração durante a espera

Muitas pessoas aproveitam os segundos dentro do elevador para arrumar o cabelo ou dar uma olhada rápida na aparência. Isso ajuda a tornar o trajeto menos monótono.

Embora seja considerado por muitos apenas um detalhe estético, o espelho no elevador é um recurso pensado para acessibilidade, conforto e segurança — benefícios que vão muito além da decoração.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias