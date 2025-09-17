Signos que estão entrando em uma onda de azar perigosa e devem se proteger
Alguns signos do zodíaco estão prestes a enfrentar um período turbulento, marcado por instabilidades, desafios inesperados e situações que exigem mais cuidado e atenção
Astrologicamente, certos posicionamentos planetários podem trazer energia densa e provocar contratempos no cotidiano. A recomendação é reforçar a proteção espiritual, cuidar da saúde mental e manter a calma diante de obstáculos.
Signos que estão entrando em uma onda de azar perigosa e devem se proteger
1.Áries
O excesso de impulsividade pode trazer problemas no trabalho e nas relações. Atenção redobrada com discussões, pois palavras ditas no calor da emoção podem gerar grandes mal-entendidos.
2.Gêmeos
O período pode trazer instabilidade financeira e dificuldades em cumprir compromissos. É hora de ser mais disciplinado com dinheiro e evitar promessas que não poderá cumprir.
3.Virgem
O perfeccionismo em excesso pode virar contra si. A tendência é se sobrecarregar e atrair desgaste emocional. Cuidar do equilíbrio e praticar a paciência será fundamental.
4.Escorpião
Questões mal resolvidas do passado podem voltar à tona, trazendo conflitos e até traições. É importante não se deixar levar por sentimentos de vingança ou impulsos destrutivos.
Leia também
- Por que os elevadores sempre têm espelho? Não é por estética e a resposta surpreende
- Cabelo curto ou longo: o que envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
- Confira o resultado da Lotofácil 3489 desta quarta-feira (17); prêmio é de R$ 1,8 milhão
- Confira o resultado da Quina 6829 desta quarta-feira (17); prêmio é de R$ 600 mil
5.Sagitário
A pressa em tomar decisões pode trazer perdas e arrependimentos. Também é um período de vulnerabilidade para acidentes, por isso cautela em viagens e no trânsito.
6.Peixes
O excesso de confiança em pessoas erradas pode resultar em decepções. Este é um momento em que a intuição deve ser usada com prudência, evitando ilusões e enganos.
Mesmo em fases difíceis, é possível minimizar os impactos cuidando da energia pessoal. O ideal é manter hábitos de autocuidado, evitar conflitos desnecessários e se cercar de pessoas de confiança.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!