Signos que estão entrando em uma onda de azar perigosa e devem se proteger

Alguns signos do zodíaco estão prestes a enfrentar um período turbulento, marcado por instabilidades, desafios inesperados e situações que exigem mais cuidado e atenção

(Foto: Ilustração/Pexels/Nano Erdozain)

Astrologicamente, certos posicionamentos planetários podem trazer energia densa e provocar contratempos no cotidiano. A recomendação é reforçar a proteção espiritual, cuidar da saúde mental e manter a calma diante de obstáculos.

1.Áries

O excesso de impulsividade pode trazer problemas no trabalho e nas relações. Atenção redobrada com discussões, pois palavras ditas no calor da emoção podem gerar grandes mal-entendidos.

2.Gêmeos

O período pode trazer instabilidade financeira e dificuldades em cumprir compromissos. É hora de ser mais disciplinado com dinheiro e evitar promessas que não poderá cumprir.

3.Virgem

O perfeccionismo em excesso pode virar contra si. A tendência é se sobrecarregar e atrair desgaste emocional. Cuidar do equilíbrio e praticar a paciência será fundamental.

4.Escorpião

Questões mal resolvidas do passado podem voltar à tona, trazendo conflitos e até traições. É importante não se deixar levar por sentimentos de vingança ou impulsos destrutivos.

5.Sagitário

A pressa em tomar decisões pode trazer perdas e arrependimentos. Também é um período de vulnerabilidade para acidentes, por isso cautela em viagens e no trânsito.

6.Peixes

O excesso de confiança em pessoas erradas pode resultar em decepções. Este é um momento em que a intuição deve ser usada com prudência, evitando ilusões e enganos.

Mesmo em fases difíceis, é possível minimizar os impactos cuidando da energia pessoal. O ideal é manter hábitos de autocuidado, evitar conflitos desnecessários e se cercar de pessoas de confiança.

Estudante de jornalismo na Faculdade Metropolitana de Anápolis e redatora do Portal 6 desde 2020.

