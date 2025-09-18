Relação entre Márcio Corrêa e Saneago volta a azedar

Houve multas milionárias por parte do município e campanhas por parte da companhia com pedidos de desculpas aos moradores da cidade

Danilo Boaventura - 18 de setembro de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Desde os anos 2000, os prefeitos de Anápolis que se sucederam tiveram mais ou menos problemas com a Saneago. Nenhum, no entanto, assumiu o cargo enfrentando problemas desde o primeiro dia.

É o caso de Márcio Corrêa, que em janeiro teve de lidar com a companhia fornecendo água barrenta para milhares de residências do município.

Somado a isso, ele também teve de enfrentar uma velha prática da Saneago: a de quebrar calçadas e deixar buracos na malha asfáltica da cidade. Houve multas milionárias por parte do município e campanhas por parte da companhia com pedidos de desculpas aos moradores da cidade, mas a estatal novamente está gerando transtornos com falta d’água em dezenas de bairros.

Isso levou Márcio Corrêa a ligar para o governador Ronaldo Caiado (UB) e pedir providências. Ricardo Soavinski, presidente da Saneago, com certeza levou um puxão de orelhas.

O novo pedido público de desculpas, por enquanto, ainda não veio, e a relação do prefeito com a empresa continua azedada.