O segredo para fazer o frango douradinho que vira a combinação perfeita para o arroz branco
Técnica simples de caramelização transforma o frango comum em um prato suculento, dourado e cheio de sabor
Tem gente que torce o nariz quando o assunto é frango ao molho. Afinal, muita gente associa esse tipo de preparo a pratos sem graça ou com aparência “branca” demais.
No entanto, essa percepção muda completamente quando entra em cena uma técnica simples, mas poderosa, que transforma o resultado final.
E o mais interessante é que o segredo não está em ingredientes caros, mas sim em uma etapa que muita gente nunca imaginou usar no preparo do frango.
O truque que muda tudo no frango
A criadora do canal Cozinha da Wilza (@cozinhadawilza) mostrou uma técnica que vem chamando atenção: caramelizar o açúcar antes de adicionar o frango.
Embora pareça inusitado, esse processo cria uma base dourada na panela, responsável por dar cor intensa e sabor marcante à carne.
Além disso, essa etapa ajuda a formar uma crosta no frango, deixando o prato muito mais apetitoso.
Ingredientes
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 5 dentes de alho
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sobremesa) de páprica picante
- 1 cebola pequena
- 2 colheres (sopa) de vinagre
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Salsinha a gosto
- Cebolinha a gosto
- Frango (cortes de sua preferência)
Como preparar o frango caramelizado
- Tempere o frango com páprica, vinagre, sal e pimenta-do-reino e misture bem
- Aqueça o azeite em uma panela e adicione o açúcar
- Deixe o açúcar dourar até formar um caramelo leve
- Acrescente o frango e deixe sem mexer até dourar bem
- Adicione o alho e um pouco de água para soltar o fundo da panela
- Tampe e deixe cozinhar até o líquido reduzir
- Acrescente a cebola e mais um pouco de água
- Tampe novamente e cozinhe até o frango ficar macio
- Finalize com salsinha e cebolinha
- Por que essa técnica funciona
O segredo está na caramelização.
Dessa forma, quando o açúcar doura, ele cria compostos que intensificam sabor e cor. Ao mesmo tempo, o fundo da panela concentra esses elementos, que são incorporados ao molho durante o cozimento.
Assim, mesmo ingredientes simples se transformam em um prato muito mais saboroso.
Uma receita simples que surpreende
No fim das contas, essa receita mostra que não é preciso complicar para inovar.
Com poucos ingredientes e uma técnica diferente, o frango deixa de ser básico e se torna uma opção cheia de personalidade.
E, depois que você testa, dificilmente volta ao preparo tradicional.
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