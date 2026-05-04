O segredo para fazer o frango douradinho que vira a combinação perfeita para o arroz branco

Técnica simples de caramelização transforma o frango comum em um prato suculento, dourado e cheio de sabor

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Tem gente que torce o nariz quando o assunto é frango ao molho. Afinal, muita gente associa esse tipo de preparo a pratos sem graça ou com aparência “branca” demais.

No entanto, essa percepção muda completamente quando entra em cena uma técnica simples, mas poderosa, que transforma o resultado final.

E o mais interessante é que o segredo não está em ingredientes caros, mas sim em uma etapa que muita gente nunca imaginou usar no preparo do frango.

O truque que muda tudo no frango

A criadora do canal Cozinha da Wilza (@cozinhadawilza) mostrou uma técnica que vem chamando atenção: caramelizar o açúcar antes de adicionar o frango.

Embora pareça inusitado, esse processo cria uma base dourada na panela, responsável por dar cor intensa e sabor marcante à carne.

Além disso, essa etapa ajuda a formar uma crosta no frango, deixando o prato muito mais apetitoso.

Ingredientes

3 colheres (sopa) de azeite

5 dentes de alho

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sobremesa) de páprica picante

1 cebola pequena

2 colheres (sopa) de vinagre

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Salsinha a gosto

Cebolinha a gosto

Frango (cortes de sua preferência)

Como preparar o frango caramelizado

Tempere o frango com páprica, vinagre, sal e pimenta-do-reino e misture bem

Aqueça o azeite em uma panela e adicione o açúcar

Deixe o açúcar dourar até formar um caramelo leve

Acrescente o frango e deixe sem mexer até dourar bem

Adicione o alho e um pouco de água para soltar o fundo da panela

Tampe e deixe cozinhar até o líquido reduzir

Acrescente a cebola e mais um pouco de água

Tampe novamente e cozinhe até o frango ficar macio

Finalize com salsinha e cebolinha

Por que essa técnica funciona

O segredo está na caramelização.

Dessa forma, quando o açúcar doura, ele cria compostos que intensificam sabor e cor. Ao mesmo tempo, o fundo da panela concentra esses elementos, que são incorporados ao molho durante o cozimento.

Assim, mesmo ingredientes simples se transformam em um prato muito mais saboroso.

Uma receita simples que surpreende

No fim das contas, essa receita mostra que não é preciso complicar para inovar.

Com poucos ingredientes e uma técnica diferente, o frango deixa de ser básico e se torna uma opção cheia de personalidade.

E, depois que você testa, dificilmente volta ao preparo tradicional.

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