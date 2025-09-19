Esse perfume é considerado um dos mais cheirosos da Avon, segundo consumidores

Um favorito tão elogiado que fãs juram sentir elogios antes mesmo de entrar na sala.

Anna Júlia Steckelberg - 19 de setembro de 2025

(Foto: Pinterest)

Desde que David H. McConnell fundou a Avon em 1886, a marca se tornou sinônimo de perfumaria acessível para milhões de brasileiros, não apenas por seu alcance nas revistas e catálogos, mas pela popularidade de fragrâncias que grudam na memória. Hoje, em tempos de redes sociais e sites de avaliação, escutar a voz do consumidor tornou-se tão importante quanto a composição olfativa: aquele perfume que “cheira bem” para uns pode se transformar em paixão coletiva.

Entre tantas opções, há um nome que se destaca repetidamente como o mais cheiroso, segundo quem realmente usa: o Far Away Original, da Avon. Fontes especializadas apontam esse clássico como o perfume feminino da marca mais vendido em setembro de 2024, com projeção intensa e durabilidade elogiada.

O Far Away Original surgiu em 1994, numa época em que perfumes com notas orientais começavam a ganhar espaço no mercado brasileiro. Desde então, ele combinou ingredientes como frésia, flor-de-laranjeira, jasmim e um fundo sofisticado com baunilha, âmbar e sândalo, formando um rastro que muitos consumidores descrevem como marcante, feminino e elegante.

Avaliações online, em sites de beleza, lojas virtuais e fóruns, reforçam sua fama. Usuárias afirmam que o perfume permanece perceptível durante horas, não apenas nos próprios pulsos, mas até na roupa, e que as notas finais “amadurecem” sem adoçar demais, mantendo o refinamento. Comentários negativos são raros: alguns observam que, em dias quentes, o aroma pode soar mais forte do que esperado, mas muitos destacam que isso é parte do charme.

Mais além do Far Away, outras fragrâncias da Avon também são frequentemente citadas como “mais cheirosas”: o Pur Blanca Original, com seu frescor floral-amadeirado suave, aparece em listas de perfumes com excelente fixação.

Fragrâncias como Surreal Utopia ganham elogios por sua doçura equilibrada, custo-benefício e projeção forte nas redes sociais de beleza.

O que diferencia o “mais cheiroso”, segundo os consumidores?

Fixação e projeção: não basta começar bem; é importante que o perfume acompanhe quem o aplica por várias horas.

Família olfativa bem calibrada: misturas que combinam doce, floral e um toque amadeirado costumam agradar a uma faixa maior de pessoas.

Versatilidade: usar no dia, à noite, em encontros ou compromissos cotidianos, sem parecer exagerado.

Preço justo: muitos comentários destacam que Far Away, Pur Blanca e Surreal Utopia entregam “mais perfume pelo que se paga”.

Para quem ainda não testou, descobrir seu perfume “mais cheiroso” pode envolver experimentar essas referências. O que é certo: entre os mais falados, Far Away Original continua sendo o nome que aparece com mais frequência quando se pergunta “qual perfume da Avon realmente vale prestar atenção”.

