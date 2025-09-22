Conheça a cidade brasileira que é o melhor lugar para começar a carreira de cantor ou cantora

Se você canta nas horas vagas ou já compõe autoral, aqui não é apenas questão de sorte, é questão de lugar

Anna Júlia Steckelberg - 22 de setembro de 2025

Bar Alabama. (Foto: Redes sociais)

Goiânia, capital de Goiás, tem nos últimos anos se firmado como um verdadeiro terreno fértil para novos talentos musicais.

Segundo estimativas populacionais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade já ultrapassa 1,4 milhão de habitantes, sendo a mais populosa do estado.

Esse tamanho importa: significa público numeroso, mercado local consolidado e um ecossistema criativo que se retroalimenta em shows, barzinhos e grandes festivais.

A história musical de Goiânia vai muito além do famoso “solo sertanejo”.

A cidade abriga orquestras, artistas da Música Popular Brasileira (MPB), bandas de rock, projetos autorais e uma pluralidade de gêneros que se espalham em rádios, festivais e, claro, nas centenas de bares com música ao vivo.

Investimento e incentivo cultural

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, articulou nos últimos meses mecanismos legais e financeiros para fortalecer esse cenário.

Um exemplo é o programa Goyazes 2025, que disponibiliza R$ 40 milhões para projetos culturais. Entre as exigências está que, em propostas de shows ou gravações, ao menos 30% dos cachês sejam destinados a artistas residentes em Goiás com dois ou mais anos de atuação.

Na prática, isso garante oportunidades concretas para quem está construindo carreira na música.

Outro destaque é a formação técnica acessível. A Escola do Futuro em Artes Basileu França abriu recentemente mais de 200 vagas para cursos gratuitos de música, destinados a jovens e adultos interessados tanto no desempenho artístico quanto no aprendizado técnico.

Apoio à produção autoral

Além do incentivo governamental, a Universidade Federal de Goiás (UFG) mantém o projeto Laboris, que oferece gravação de músicas inéditas de artistas goianos.

O programa disponibiliza apoio técnico e artístico, fomentando a produção autoral e permitindo que novos cantores tenham acesso a estúdios e profissionais qualificados.

Palcos de oportunidades

Para quem está começando, Goiânia também é um verdadeiro guia turístico musical. Os bares com música ao vivo misturam estilos como samba, MPB, pop alternativo e rock, atraindo plateias dispostas a conhecer vozes novas.

Alguns desses espaços já se consolidaram como palcos de descobertas emergentes.

Além disso, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em 2025 a Política Estadual de Valorização dos Profissionais da Música, que estabelece direitos mais claros para músicos em contratos, condições de trabalho e reconhecimento formal.

Goiânia como incubadora de vozes

No fim das contas, Goiânia reúne o melhor dos dois mundos para quem sonha em cantar: visceralidade e espaço para se mostrar, desde duetos em barzinhos até apresentações em festivais, além de editais e políticas de incentivo que tornam a carreira mais possível.

Se você canta nas horas vagas ou já compõe músicas autorais, aqui não é apenas questão de sorte, mas sim de estar no lugar certo. Goiânia não é só barzinho, é incubadora de vozes.

