Goiana recria foto com Gusttavo Lima após 10 anos e diferença deixa cantor sem palavras
Por vezes, pequenos acontecimentos e coincidências escancaram o peso da passagem dos anos e nos fazem refletir que, de fato, a idade chega para todos. E por mais famoso que seja, com Gusttavo Lima não é diferente.
Isso porque dez anos depois de registrar uma foto com Gusttavo Lima, durante a Expoipo 2015, em Iporá, a estudante Anna Laura Bertuani, hoje com 16 anos, voltou a encontrar o cantor, o deixando sem palavras.
O reencontro aconteceu na última sexta-feira (19), durante um show particular em uma festa de aniversário em uma fazenda próxima a Ribeirão Preto (SP).
Na ocasião, Anna mostrou ao artista a imagem feita quando tinha apenas 06 anos. Surpreso, Gusttavo pegou o celular da fã para exibir à plateia e brincou: “Agora tive a confirmação de que estou ficando velho”.
Em seguida, comentou: “Olha isso aqui. Estou ficando velho ou não estou?! Olha o tamanho da moça e olha isso aqui”.
Ao G1, o pai da jovem, Amarildo Martins, contou que a família é de Iporá, mas atualmente mora em Goiânia.
Ele relembrou ainda que foi presidente do Sindicato Rural do município até 2015 e que participou da organização do show em que a filha conheceu Gusttavo Lima.
Após a apresentação, o cantor voltou a conversar com Anna, que afirmou conhecer todas as músicas dele e continuar sendo uma grande fã. O encontro terminou com uma nova foto registrada entre os dois.
